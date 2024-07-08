Домашний педикюр: советы профессионала для идеальных ног

Педикюр столь же важен, как и ежемесячный маникюр, и его можно качественно выполнить в домашних условиях. Мастер Виктория Романова поделилась тонкостями, которые помогут провести процедуру быстро и эффективно.
Первое, что следует помнить, это использование пилочки. Многие предпочитают распаривать стопы и удалять ороговевшую кожу щипчиками, но Виктория не рекомендует этого делать, так как после таких процедур кожа нарастает быстрее. Лучше использовать сухой метод — спиливать кожу специальной пилкой, что менее травматично и не оставляет зацепок. Раз в пару месяцев можно применять пилинги в специальных носочках, но не увлекаться.
При стрижке ногтей также важно соблюдать правила. Необходимо придавать ногтям квадратную форму, стригя по прямой линии и не выстригая углы, чтобы избежать вросших ногтей. Подпиливать ногти следует только в одну сторону.
Для полировки потребуется специальный инструмент — бафф. У него есть несколько сторон, одна мягкая, другая более жесткая. Виктория рекомендует при необходимости проходиться баффом по поверхности ногтевой пластины, уделяя больше внимания боковым валикам. Их не нужно обрезать, просто подпиливать и полировать. Важно помнить, что полировку ногтя можно делать не чаще двух раз в месяц, чтобы не истончить пластину.
Наконец, не стоит забывать о смягчающих средствах. Крем с мочевиной прекрасно размягчает кожу, а простой крем для тела будет недостаточно эффективен. Кремом необходимо пользоваться регулярно, а не только во время педикюра.
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