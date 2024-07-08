Офисный фитнес: простые упражнения для талии

Как тренироваться на рабочем месте и терять сантиметры

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если у вас все еще нет времени на посещение тренажерного зала, и простые пробежки по утрам вас не вдохновляют, мы вместе с фитнес-тренером Александром Меркуловым подготовили сет офисных упражнений, которые можно выполнять прямо на рабочем месте и терять сантиметры в талии.

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Первое упражнение — "Локти к колену". Для его выполнения потребуется немного свободного места и устойчивое кресло. Нужно сесть на стул, сделать скручивание, поднимая правое колено к левому локтю, затем повторить то же самое на другую сторону. Во время упражнения работают боковые и передние мышцы живота, повторять следует примерно 15 раз.

Следующее упражнение — "Повороты с удержанием ног". Для его выполнения нужно продолжать сидеть на стуле, скрестить ноги и поднять их над полом, руки сложить на груди. В этом положении нужно поворачиваться вправо и влево, напрягая мышцы живота для максимального эффекта. Упражнение стоит повторять как минимум 10 раз.

Третье упражнение — "Ножницы". Сидя на стуле, выпрямить ноги и приподнять их над полом, держась за сиденье для равновесия. Напрячь пресс и делать перекрестные движения ногами. Во время выполнения напрягается прямая мышца пресса.

Четвертое упражнение — "Махи ногами". Потребуется больше места, но можно все еще не вставать со стула. В положении сидя нужно поднять левую ногу и правую руку, на выдохе постараться поднять ногу как можно выше, чтобы коснуться стопы рукой, важно поднять ногу выше пояса. Повторить с другой ногой и рукой, выполнять упражнение 8-10 раз.