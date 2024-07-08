Почему блонд требует профессионального ухода и времени

Сложности блонда: как ухаживать за светлыми волосами

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красивый блонд придает образу элегантность и дороговизну, однако не все женщины осознают сложности, с которыми сталкиваются обладательницы светлых волос. Колорист Виктория Савина поделилась важными аспектами жизни блондинок.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Осветление волос требует много времени. Качественное окрашивание, особенно с использованием сложных техник, занимает минимум несколько часов. Например, даже для натуральных русых волос процесс окрашивания может занять до четырех часов, а для темных волос потребуется еще больше времени. Не каждая женщина готова проводить столько времени на бьюти-процедуры.

Светлые окрашенные волосы нуждаются в особом уходе. Обычные шампуни и редкие маски не подходят. Необходимы специальные шампуни, бальзамы, маски и эмульсии, а также регулярное посещение мастера для поддержания здоровья волос. Важно учитывать, что уход за блондом требует значительных финансовых вложений.

Быть блондинкой дорого. Помимо затрат на уход, необходимо регулярно посещать салон для поддержания цвета и стрижки. Без этого блонд может выглядеть "плоским" и неестественным, что удешевляет образ. Осветленные волосы также быстрее истончаются, поэтому их необходимо правильно подстригать.

Качественный блонд требует профессионального подхода. Хотя некоторые женщины успешно окрашивают волосы самостоятельно, это скорее исключение, особенно для длинных волос. Экономия на салонных процедурах может привести к повреждению волос и их выпадению. Восстановление волос после неудачного окрашивания может занять годы, что ставит под сомнение целесообразность таких рисков.