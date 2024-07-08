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Ретинол: секреты красивой кожи от косметолога Новиковой

Почему стоит включить ретинол в свой уход за кожей: советы эксперта

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Ретинол считается одним из лучших средств для красивой кожи. Косметолог Кристина Новикова объяснила, почему стоит выбрать процедуры с этим витамином и включить в уход продукты с его содержанием.

Почему стоит включить ретинол в свой уход за кожей: советы эксперта
Фото: Freepik is licensed under Free license

С возрастом поддерживать гладкость кожи становится труднее, и без пилингов и мезотерапии с ретинолом не обойтись. После первой процедуры с ретинолом происходит мягкое отшелушивание, улучшается цвет лица и заметно подтягивается кожа. Регулярные процедуры с ретинолом помогают поддерживать отличное состояние кожи долгие годы.

Ретинол обладает мощным обновляющим эффектом для клеток. С возрастом упругость кожи снижается, и ретинол способствует стимуляции выработки коллагена. Пациенты часто чередуют кислотные пилинги со средствами на основе ретинола в зимнее время для поддержания кожи в хорошем состоянии.

Ретинол также эффективен в регуляции выработки кожного секрета. Он помогает в борьбе с акне и осветляет кожу, избавляя от постакне. Лечение акне требует комплексного подхода, и важно, чтобы специалист подбирал подходящие средства, так как ретинол не всегда безопасен для самостоятельного использования.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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