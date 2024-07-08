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Причины и решения проблемы тёмных кругов под глазами: от гипоксии до косметологических процедур

Эффективные методы борьбы с тёмными кругами под глазами: советы косметолога

2:18
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Темные круги под глазами сильно портят внешний вид, поэтому важно с ними бороться. Причины появления синяков разнообразны, и способы их устранения можно найти как в домашних условиях, так и в кабинете косметолога.

Эффективные методы борьбы с тёмными кругами под глазами: советы косметолога
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, PDM

Одной из основных причин темных кругов является гипоксия — кислородное голодание тканей, особенно заметное на тонкой коже под глазами. Нехватка питательных веществ и недостаточное кровоснабжение тканей часто сопровождают людей с сердечно-сосудистыми патологиями. Анемия, связанная с понижением концентрации гемоглобина, также приводит к появлению темных кругов, поскольку уменьшение количества эритроцитов лишает ткани кислорода и питания. Проблемы с щитовидной железой могут вызывать синеву под глазами, сопровождаясь выпадением волос и ослаблением концентрации внимания.

Для выявления причин синяков под глазами врач-косметолог Кристина Пирумова рекомендует пройти несколько медицинских анализов: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, анализ кала, анализ крови на микроэлементы, УЗИ щитовидной железы, почек, печени и сердца. Желто-коричневые круги могут свидетельствовать о застойных явлениях в желчном пузыре, серые пятна — о проблемах с почками, а потемнение кожи под глазами, сопровождаемое потливостью и возбудимостью, указывает на нарушения функции щитовидной железы.

Косметологические процедуры помогают эффективно бороться с темными кругами под глазами. Контурная пластика с использованием филлеров создает дополнительный слой под дермой, выравнивая кожу и делая ее визуально светлее. Мезотерапия или Mesoeye укрепляют коллагеновые волокна, что помогает уменьшить темные круги. Плазмолифтинг использует плазму, обогащенную тромбоцитами, для ускорения синтеза коллагена и эластина, осветляя кожу. SMAS-лифтинг активирует выработку коллагена в тканях путем ультразвукового воздействия. Фототерапия разрушает избыточный меланин, высветляя кожу и придавая ей здоровый оттенок.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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