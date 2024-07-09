Гайд по коллагену: секреты приёма для упругой сияющей кожи от нутрициолога Никитиной

Нутрициолог Никитина раскрыла тайны коллагена: мифы, факты и советы

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Популярность коллагена растёт в геометрической прогрессии. Как и количество мифов и вопросов: стоит ли его пить и кому? Улучшает ли он тургор кожи, тормозит ли процессы старения? Как его лучше принимать и в какой форме?

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Мнения разделились: одни дамы подражают голливудским звёздам и принимают коллаген вёдрами, другие считают его популяризацию уловками маркетологов и не видят смысла тратить деньги, ведь "всё уйдёт в суставы". Третьи предпочитают сварить холодец и приготовить желейный десерт. Кто прав? Что действительно эффективно и на что обратить внимание? Когда ждать эффекта омоложения? Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Лариса Никитина.

"Да, количество мифов вокруг коллагена растёт, как и вокруг всех добавок. Коллаген очень важен для нашего организма, ведь это нитевидный белок. Он собирается в такие длинные нити: в юности и молодости сами нити коллагена достаточно короткие, потому и упругие, почти как пружинки. Коллаген есть везде — в костях, сухожилиях, хрящах, связках, в сосудах, коже, в сердце. Больше всего его, наверное, всё-таки в костях. "Коллаген" от греческого — "клей", он склеивает. Эти длинные прочные волокна называются фибриллами, и они фиксируют клетки. Они необходимы для того, чтобы наш организм не разваливался на куски, а был единым целым и сопротивлялся растяжению", — объяснила эксперт.

В достаточном количестве коллаген улучшает состояние кожи, поскольку это каркас. Кожа становится эластичной, подтянутой, плотной, лицо не сползает вниз. Также коллаген укрепляет кости, препятствует разрушению костной структуры, улучшает работу сердца. За счёт сосудистого компонента он укрепляет волосы и ногти.

Что происходит при недостатке коллагена с возрастом?

"Опадает овал лица. Кожа становится дряблой, без тургора, без упругости. Иссушённой. Сползает весь овал лица, губы. Самое главное — нарушается подвижность суставов, появляется хруст, люди с возрастом могут падать из-за их недостаточной подвижности. Однако бессистемно ничего принимать нельзя. Хорошо бы проконсультироваться с нутрициологом, сдать анализы, выявить дефициты, собрать анамнез. Посмотреть, что у человека есть, на что он жалуется и к каким результатам хочет прийти", — советует Лариса Никитина.

Типов коллагена очень много, до 40, из них 20 известных. Самые распространённые — это первый и второй, третий поддерживает артерии, а четвёртый — также поддерживает эпидермис. Порядка 90% коллагена в человеческом теле — первого типа, это как раз коллаген, отвечающий за формирование соединительных тканей, за зубы и кожу. Он вырабатывается только в юношеском возрасте, рассказала нутрициолог.

Второй тип — это более пористые волокна, они формируют ткани хрящей и отвечают за гибкость суставов с возрастом. Третий тип коллагена — это очень тонкие фибриллы, собранные из мелких волокон, которые поддерживают мышечную структуру, а также здоровье сосудистой системы и непосредственно артерий. Местом сосредоточения коллагена третьего типа как раз является кишечник.

"Что из этого следует? Сколько бы мы ни приняли коллагена, сколько бы ни вкачивали его в лицо и тело, при проблемах с кишечником он не образуется и не удерживается. И в коже он тоже начинает быстро расходоваться, поскольку весь коллаген имеет тенденцию уходить туда, где самый большой дефицит, а самый большой — в суставах. В первую очередь, возможно, в кости тоже пойдёт. И поэтому многие, кто бессистемно принимает коллаген, говорят про суставы. Про состояние суставов они ничего сказать не могут, возраст ещё не пришёл, да и люди не отслеживают тяжёлые изменения. Но они не замечают изменений со стороны кожи, и здесь тоже очень интересный момент. Если в 50 лет вы только начинаете употреблять коллаген, эффекта придётся ждать значительно дольше", — пояснила Никитина.

Сейчас очень много "живых" коллагенов в виде желе, они легче пьются. Хотя любой коллаген не слишком приятен, поскольку производится он, как правило, из говядины, и имеет специфический привкус.

Кроме того, коллаген — это недешёвый препарат. И употреблять его надо с антиоксидантами в обязательном порядке. Вот поэтому он и продаётся часто с добавкой витамина С, так он лучше усваивается. Но лучше определиться с приёмом по результатам анализов и консультации у хорошего нутрициолога. Тогда вы достаточно быстро — за месяц-два, увидите очень хороший эффект, рекомендует специалист.

"Если принимать всё правильно, привести кишечник в нормальное состояние, эффект будет. Иногда пациентки говорят мне: "Я худенькая, ем немного, стул два раза в неделю", и я просто за голову хватаюсь, так не должно быть, стул должен быть каждый день. И если в вашем кишечнике будут жить правильные бактерии — пробиотики, пребиотики, если у вас будет работающий микробиом, тогда даже элементарный желейный десерт или холодец пойдут вам на пользу. А если правильно принимать коллаген и аминокислоты: заменимые, незаменимые, в частности, L-лизин, L-пролин, то результат вы увидите достаточно быстро, кожа будет наполнена и начнёт светиться изнутри. Плюс вы будете подвижны как в юности при занятии спортом, гибки. А видов коллагена очень много, он и в сетчатке глаза, и везде, и влияет на весь организм. Это белок. Это каркас нашего организма", — рассказала Лариса Никитина.

Колоть коллаген или пить — решайте с нутрициологом, не занимайтесь самолечением. Даже если не навредите себе, то и не принесёте большой пользы, расстроитесь и разочаруетесь из-за выброшенных на ветер денег. Зато под контролем грамотного специалиста можно улучшить состояние кожи, волос, ногтей, суставов и сосудистой системы, и оставаться молодыми.

"Как Кармен Делль'Орефиче — моя любимая модель, которой 93 года. Она прекрасно выглядит, ходит по подиуму. У неё есть сердечные друзья, платонические отношения. Вот и выглядит она замечательно. Посмотрите, как она выглядит, и вот так может каждая, а кто-то и лучше", — привела пример нутрициолог.

Колоть коллаген можно и в кожу, это даёт эффект. Но пока его недостаточно в организме, колоть почти бесполезно. Организм должен быть наполнен коллагеном, тогда и будет эффект от инъекций красоты.

"Сейчас косметологи активно советуют не колоть гиалуронку. Говорят, она мало что даёт, только отёки, особенно после 40. Я не совсем согласна, поскольку гиалуроновая кислота помогает сохранить подвижность сосудов на долгие годы. Опять же, если её просто уколоть в лицо, однажды она уйдёт. Но если вы ещё и принимаете гиалуроновую кислоту долгое время, тогда инъекции действительно дают эффект фотошопа, вы укололись — и всё прекрасно. Но ко всему надо подходить системно и обращаться к специалистам", — заключила Лариса Никитина.