Почему ваша кожа нуждается в ночном уходе: основные правила

Как подготовить кожу к ночному восстановлению: эффективные методы

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Днем кожа живет в напряжении, испытывая воздействие окружающей среды и эмоций, поэтому дневной уход включает увлажнение и защиту. Ночью же начинается интенсивное восстановление кожи.

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Основные правила ночного ухода

Релакс и эссенция

Перед сном занимайтесь приятными делами. Используйте аромамасла или эссенции для психоэмоционального расслабления и улучшения проникновения средств. Разогрейте аромамасло между ладонями, вдохните аромат, и нанесите на кожу после умывания. Для усиления эффекта распарьте кожу с помощью компресса.

Ночной крем

Используйте более насыщенные кремы, содержащие активные антивозрастные компоненты. Они способствуют регенерации клеток, борются со свободными радикалами и повышают иммунитет кожи.

Масло

Масла для лица, тела и волос обеспечивают комфорт и питание. Наносите масла на сильно обезвоженную кожу или волосы на ночь. Утром ваши волосы будут сиять здоровьем.

Уход для рук и ног

Наносите масло для ногтей на кутикулу и ногтевую пластину, затем крем для рук и надевайте хлопковые перчатки для лучшего впитывания. Повторите процедуру для ног.

Эти ритуалы помогут вашей коже выглядеть свежей и здоровой каждое утро.