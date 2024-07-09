Почему ваша кожа нуждается в ночном уходе: основные правила

Днем кожа живет в напряжении, испытывая воздействие окружающей среды и эмоций, поэтому дневной уход включает увлажнение и защиту. Ночью же начинается интенсивное восстановление кожи.
Перед сном занимайтесь приятными делами. Используйте аромамасла или эссенции для психоэмоционального расслабления и улучшения проникновения средств. Разогрейте аромамасло между ладонями, вдохните аромат, и нанесите на кожу после умывания. Для усиления эффекта распарьте кожу с помощью компресса.
Используйте более насыщенные кремы, содержащие активные антивозрастные компоненты. Они способствуют регенерации клеток, борются со свободными радикалами и повышают иммунитет кожи.
Масла для лица, тела и волос обеспечивают комфорт и питание. Наносите масла на сильно обезвоженную кожу или волосы на ночь. Утром ваши волосы будут сиять здоровьем.
Наносите масло для ногтей на кутикулу и ногтевую пластину, затем крем для рук и надевайте хлопковые перчатки для лучшего впитывания. Повторите процедуру для ног.
Эти ритуалы помогут вашей коже выглядеть свежей и здоровой каждое утро.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.