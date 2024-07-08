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Натуральные ингредиенты в уходе за кожей: проверенные временем и эффективные средства

Классика в уходе за кожей: алоэ вера, кокосовое масло, зелёный чай и овес

1:46
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Уход за кожей постоянно развивается, и новые инновации появляются с невероятной скоростью. Несмотря на интерес к этим бьюти-открытиям, классические натуральные ингредиенты, проверенные временем, остаются незаменимыми благодаря своей эффективности.

Классика в уходе за кожей: алоэ вера, кокосовое масло, зелёный чай и овес
Фото: flickr.com by Alex, CC BY 2.0

Алоэ вера известно как средство от солнечных ожогов, но его лечебные свойства используются уже веками. Оно содержит множество активных соединений, таких как витамины, минералы, сахара, ферменты, салициловые кислоты и аминокислоты. Особенно ценится алоэ за осветляющие способности: его компонент алоэзин эффективен для лечения гиперпигментации, вызванной ультрафиолетовым излучением и постакне.

Кокосовое масло называют сокровищем натурального ухода за кожей. Оно богато жирными кислотами, питающими и разглаживающими кожу. Особенно полезно для сухой кожи, так как является супер-увлажняющим средством и улучшает барьерную функцию кожи. Люди, страдающие экземой и псориазом, находят его успокаивающим.

Зеленый чай содержит множество полифенолов, среди которых выделяется катехин эпигаллокатехин галлат. Он обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Местное применение полифенолов восстанавливает кожу, защищая ее от солнечных лучей и обращая вспять признаки старения, такие как темные пятна, тонкие линии и морщины.

Овес, в форме коллоидной овсянки и овсяного масла, ценится дерматологами и эстетистами за способность успокаивать раздраженную и чувствительную кожу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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