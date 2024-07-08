Уход за кожей и бровями: секреты естественной красоты от эксперта

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Как добиться идеального тона кожи без декоративной косметики: советы косметолога

1:40
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Создание идеального тона кожи с помощью качественного флюида — задача несложная, но можно отказаться от декоративной косметики и добиться ухоженного внешнего вида без пудры и кремов. Косметолог Виктория Акопян рассказала, как этого добиться.

Как добиться идеального тона кожи без декоративной косметики: советы косметолога
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Использование уходовых средств с витамином С помогает сделать кожу ровной и гладкой. Витамин С действует как легкое отбеливающее средство, устраняя небольшую пигментацию. Особенно важно включить крем с витамином С в уход за кожей вокруг глаз, так как в этой области пигментация появляется в первую очередь. Это позволит избежать постоянного использования консилера и устранить проблему устойчивой пигментации.

Даже обладателям жирной кожи необходимо увлажнение. Без него трудно скрыть некрасивые шелушинки под тональным кремом, наоборот, они станут еще заметнее. Активное увлажнение некамедогенными средствами предотвратит сухость кожи. Важно выбирать увлажняющие средства по типу кожи и учитывать сезонные изменения. Летом лучше отказаться от плотных текстур, чтобы кожа могла дышать.

Красивые и плотные брови могут значительно улучшить внешний вид без необходимости постоянного их выравнивания. Вместо выбора краски для бровей, лучше уделить больше времени уходу за ними. Для быстрого роста бровей можно использовать никотиновую кислоту, которая улучшает кровообращение и стимулирует рост волосков. Брови привлекают больше внимания, чем может показаться на первый взгляд.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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