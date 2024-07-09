Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Средняя цена подержанных авто в России достигла 790 тысяч рублей
Почему густые волосы склонны к спутыванию и как это предотвратить
Оладьи из кабачков с фаршем: вкусный и сытный летний обед или ужин
Криштиану Роналду о вылете с Евро: Португалия заслуживала большего
В Казани обрушился потолок в новом жилом комплексе
Где в России получают хорошую пенсию?
Новый мод для The Witcher 3: кастомизация персонажей и новые квесты
На съёмках фильма "Экипаж" использовали ялтинский карьер и тонны комбикорма
Как строительство жилых комплексов способствует образованию смерчей
Old money: стиль одежды, отражающий классическую элегантность и высокий социальный статус

Стиль одежды old money: элегантность, роскошь и другие его особенности

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Стиль одежды old money (старые деньги) — это концепция, которая олицетворяет классическую и элегантную моду, присущую обеспеченным людям с высоким социальным статусом. Его основные черты включают в себя приверженность традиционным и качественным элементам гардероба, выражение утонченного вкуса и сдержанной роскоши. Давайте узнаем, какую одежду выбирают последователи такого стиля.

Стиль одежды old money: элегантность, роскошь и другие его особенности
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Классические силуэты

Одежда в стиле old money предполагает простые, но хорошо сидящие силуэты, такие как прямые брюки, пиджаки с приталенным кроем и юбки-карандаши. Такие модели подчеркивают естественную грацию и достоинство.

Качественные материалы

Любители этого стиля ценят долговечные и высококачественные ткани, такие как шерсть, кашемир, хлопок и шелк. Одежда из таких материалов не только выглядит элегантно, но и обеспечивает комфорт и удобство.

Сдержанная цветовая палитра

Предпочтение отдается приглушенным оттенкам, таким как черный, серый, бежевый, коричневый и темно-синий. Приверженцы этого стиля обычно избегают ярких и вызывающих цветов.

Классические аксессуары

В комплекте с одеждой часто можно увидеть классические аксессуары, такие как перчатки из кожи, стильные шляпы, винтажные часы и драгоценные украшения. Эти детали подчеркивают респектабельность и статус их обладателя.

Простота и изысканность

Одежда в стиле old money не привлекает внимание своей экстравагантностью или необычными деталями. Вместо этого она выражает изысканность и зрелый вкус, который приходит с годами опыта и культурного наследия.

В целом, стиль одежды old money отражает консервативные ценности, долговечность и элегантность. Это предпочтительный выбор для тех, кто ценит традиции, качество и утонченность в своем образе.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно

Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.

5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
Как накормить огурцы в июле: лучшие подкормки
Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
Группировка войск "Север" начала применять новую РЛС "Ирбис" Дмитрий Плотников Премьер Польши Туск озвучил "логичное" намерение сбивать российские ракеты Любовь Степушова "Дедовщина" в николаевские времена закалила будущих оракулов России Сергей Лебедев
5 неожиданных причин, почему ваш аккумулятор умирает быстрее, чем вы думаете
Забудьте все, что вы знали о виноградниках: революционный подход к обрезке листьев
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Последние материалы
Где в России получают хорошую пенсию?
Новый мод для The Witcher 3: кастомизация персонажей и новые квесты
На съёмках фильма "Экипаж" использовали ялтинский карьер и тонны комбикорма
Как строительство жилых комплексов способствует образованию смерчей
Врач-дерматокосметолог Бритько о вредных ингредиентах в летней косметике
Это простой способ определить состояние кошки по её ушам
Найдена древняя печать Хеттской империи с уникальной надписью
Как обезопасить себя при аренде автомобиля и что делать в случае аварии
Простая шарлотка: без хлопот готовим её в мультиварке
3 оптимальных варианта авто для поездок на дачу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников