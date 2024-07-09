Как сохранить волосы свежими и объёмными даже в самый жаркий день

Летняя жара — настоящее испытание для волос, особенно длинных. Из-за пота и повышенной температуры волосы быстро становятся жирными, теряют свежесть и объем.
Чтобы сохранить укладку, нужно пересмотреть домашний уход. Используйте шампуни для объема с себорегулирующими компонентами, они помогут контролировать выработку кожного сала. Откажитесь от плотных средств в пользу легких кондиционеров и масок, наносимых только на длину и кончики.
Спреи с морской солью текстурируют волосы и поглощают излишки жира. Не забывайте про сухой шампунь, который продлит чистоту укладки. Летом лучше собирать волосы в пучок или хвост, чтобы избежать контакта с лицом и загрязнения. Экспериментируйте с прическами и используйте термозащиту в формате спрея.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.