Как сохранить волосы свежими и объёмными даже в самый жаркий день

Летний уход за волосами: как избавиться от жирности, сохраняя объём

0:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летняя жара — настоящее испытание для волос, особенно длинных. Из-за пота и повышенной температуры волосы быстро становятся жирными, теряют свежесть и объем.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Чтобы сохранить укладку, нужно пересмотреть домашний уход. Используйте шампуни для объема с себорегулирующими компонентами, они помогут контролировать выработку кожного сала. Откажитесь от плотных средств в пользу легких кондиционеров и масок, наносимых только на длину и кончики.

Спреи с морской солью текстурируют волосы и поглощают излишки жира. Не забывайте про сухой шампунь, который продлит чистоту укладки. Летом лучше собирать волосы в пучок или хвост, чтобы избежать контакта с лицом и загрязнения. Экспериментируйте с прическами и используйте термозащиту в формате спрея.