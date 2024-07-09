Как оставаться свежим и не использовать парфюм

Простые советы для свежего аромата без использования парфюмерии

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие люди не любят резкие запахи дезодорантов и духов, а у некоторых аллергия на парфюмированную косметику. Есть несколько способов сохранить свежий аромат в течение дня без дополнительных средств.

Фото: flickr.com by Alex, CC BY 2.0

Во-первых, пейте достаточно воды. Вода помогает поддерживать нормальное потоотделение и обменные процессы, что предотвращает появление неприятных запахов.

Она также устраняет запахи лука, чеснока и кофе изо рта. ВОЗ рекомендует взрослым пить 1,5-3 литра воды в день, хотя норма индивидуальна.

Во-вторых, следите за питанием. Избегайте еды, вызывающей неприятный запах, например, блюд с луком и чесноком. Если не хотите ограничивать рацион, носите с собой жевательную резинку или ополаскиватель для рта для быстрого освежения дыхания.

В-третьих, используйте качественное мыло и стиральные средства. Хорошее мыло защищает от микробов и сохраняет запах чистоты, особенно с натуральными маслами. Выбирайте гипоаллергенные порошки и гели для стирки без резкого аромата, чтобы одежда пахла свежестью.

В-четвертых, ароматизируйте постельное белье. Можно брызнуть духами на наволочку или использовать саше и эфирные масла. Запах на теле не будет резким, но останется приятным.

Наконец, купите спрей для обуви. Он помогает избежать неприятного запаха от обуви. Не забывайте носить носки под закрытую обувь, чтобы предотвратить появление резкого запаха.