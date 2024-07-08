Эти хитрости помогут вам продлить эффект бритья на несколько дней

Эффективные методы для длительной гладкости после бритья

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Главный недостаток бритья — кратковременный эффект, но есть способы продлить гладкость кожи. Брейте ноги утром, когда гормон роста волос менее активен, чтобы эффект длился дольше.

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Перед бритьем обязательно отшелушивайте кожу мягкими скрабами или кислотными средствами, но не делайте это непосредственно перед процедурой, чтобы избежать раздражения.

Используйте острое лезвие и меняйте его раз в месяц, чтобы избежать плохого прилегания к коже. Бритье должно быть последним этапом водных процедур, когда кожа распарена и мягка.

Не пренебрегайте специальными средствами для бритья, такими как пены и гели, которые смягчают кожу и предотвращают раздражение.

После бритья нанесите успокаивающий и увлажняющий крем без отдушек, чтобы защитить чувствительную кожу. Для дополнительного ухода используйте лосьоны с шиммером, которые маскируют небольшую щетину и придают коже сияние.

Эти хитрости помогут вам наслаждаться гладкой кожей дольше и делать процедуру более комфортной.