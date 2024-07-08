Эти хитрости помогут вам продлить эффект бритья на несколько дней

Главный недостаток бритья — кратковременный эффект, но есть способы продлить гладкость кожи. Брейте ноги утром, когда гормон роста волос менее активен, чтобы эффект длился дольше.
Перед бритьем обязательно отшелушивайте кожу мягкими скрабами или кислотными средствами, но не делайте это непосредственно перед процедурой, чтобы избежать раздражения.
Используйте острое лезвие и меняйте его раз в месяц, чтобы избежать плохого прилегания к коже. Бритье должно быть последним этапом водных процедур, когда кожа распарена и мягка.
Не пренебрегайте специальными средствами для бритья, такими как пены и гели, которые смягчают кожу и предотвращают раздражение.
После бритья нанесите успокаивающий и увлажняющий крем без отдушек, чтобы защитить чувствительную кожу. Для дополнительного ухода используйте лосьоны с шиммером, которые маскируют небольшую щетину и придают коже сияние.
Эти хитрости помогут вам наслаждаться гладкой кожей дольше и делать процедуру более комфортной.
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