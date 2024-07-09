Почему чистить зубы до завтрака опасно для здоровья

Специалист Джоши рассказал, когда нужно чистить зубы

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Многие специалисты, включая доктора Джея Джоши, считают, что чистка зубов после еды, особенно после завтрака, более полезна для здоровья полости рта.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0

После приема пищи зубы нуждаются в защите от кислых продуктов и напитков, таких как апельсиновый сок, которые размягчают эмаль. Утренний налет перед завтраком делает зубы уязвимыми к разрушению.

Рекомендуется подождать 30 минут после еды, чтобы слюна нейтрализовала кислоту и реминерализовала зубы. Чистка зубов после завтрака также может снизить желание перекусывать между приемами пищи, помогая лучше планировать рацион.

Неправильная гигиена приводит к накоплению налета, что вызывает кариес и заболевания десен. Некоторые предпочитают чистить зубы до завтрака, чтобы избавиться от ночных бактерий, но этот подход не защищает зубы от разрушительного действия пищи и напитков.