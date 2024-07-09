Почему чистить зубы до завтрака опасно для здоровья

Многие специалисты, включая доктора Джея Джоши, считают, что чистка зубов после еды, особенно после завтрака, более полезна для здоровья полости рта.
После приема пищи зубы нуждаются в защите от кислых продуктов и напитков, таких как апельсиновый сок, которые размягчают эмаль. Утренний налет перед завтраком делает зубы уязвимыми к разрушению.
Рекомендуется подождать 30 минут после еды, чтобы слюна нейтрализовала кислоту и реминерализовала зубы. Чистка зубов после завтрака также может снизить желание перекусывать между приемами пищи, помогая лучше планировать рацион.
Неправильная гигиена приводит к накоплению налета, что вызывает кариес и заболевания десен. Некоторые предпочитают чистить зубы до завтрака, чтобы избавиться от ночных бактерий, но этот подход не защищает зубы от разрушительного действия пищи и напитков.
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