Секреты борьбы с куперозом: что вызывает красноту на вашей коже

Краснота кожи, или купероз, может быть вызвана как генетическими, так и внешними и внутренними факторами. Внешние причины включают неправильное использование косметических продуктов, сильные пилинги, лазерные процедуры, частое посещение саун и длительное пребывание на солнце или холоде.
Внутренние факторы включают недостаточное питание, варикозную болезнь и сверхчувствительность кожи. Лечение купероза возможно с помощью лазеротерапии и фотовоздействия.
Косметические препараты не могут полностью устранить проблему, но способны защитить кожу и предотвратить покраснения. Они должны содержать аминокислоты, масла, мочевину, хитозан, гиалуроновую кислоту, витамин С и троксерутин.
Агрессивные кислоты, жесткие пилинги и лазерную дермабразию следует избегать. Для маскировки покраснений используйте тональные средства, соответствующие оттенку кожи на шее, и корректоры желтоватых оттенков.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.