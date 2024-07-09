Секреты борьбы с куперозом: что вызывает красноту на вашей коже

Причины и лечение купероза: все, что нужно знать

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Краснота кожи, или купероз, может быть вызвана как генетическими, так и внешними и внутренними факторами. Внешние причины включают неправильное использование косметических продуктов, сильные пилинги, лазерные процедуры, частое посещение саун и длительное пребывание на солнце или холоде.

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Внутренние факторы включают недостаточное питание, варикозную болезнь и сверхчувствительность кожи. Лечение купероза возможно с помощью лазеротерапии и фотовоздействия.

Косметические препараты не могут полностью устранить проблему, но способны защитить кожу и предотвратить покраснения. Они должны содержать аминокислоты, масла, мочевину, хитозан, гиалуроновую кислоту, витамин С и троксерутин.

Агрессивные кислоты, жесткие пилинги и лазерную дермабразию следует избегать. Для маскировки покраснений используйте тональные средства, соответствующие оттенку кожи на шее, и корректоры желтоватых оттенков.