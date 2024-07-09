Почему ваши волосы путаются: уход за густыми волосами

Густота волос определяется количеством волосяных фолликулов, которые закладываются с рождения и изменить это невозможно. Обычно на голове человека находится от 120 000 до 140 000 фолликулов.
Количество фолликулов варьируется в зависимости от натурального цвета волос: у блондинов их больше всего, у шатенов и брюнетов чуть меньше, а у рыжих — наименьшее количество.
Интересен тот факт, что чем плотнее волосы, тем глубже располагаются их фолликулы. Это приводит к тому, что волосы кажутся более крепкими, но и более тяжелыми, что может вызывать дискомфорт.
Густые и плотные волосы часто путаются из-за своей склонности к сухости и потере влаги. На поверхности волоса образуются кератиновые чешуйки, которые цепляются друг за друга.
Недостаток макро- и микронутриентов также может способствовать спутыванию и ломкости волос. Ситуацию можно улучшить приемом Омега-3, лецитина, органической серы и витамина С.
Правильный уход за такими волосами включает использование расчесок с крупными зубьями и качественных профессиональных массажных щеток.
Расчесывать волосы следует снизу вверх, чтобы избежать повреждений фолликулов. Никогда не расчесывайте мокрые волосы, так как они растягиваются и легче повреждаются. Лучше подсушить их перед расчесыванием.
Необходимо регулярно мыть расческу, так как на ней скапливаются частички кожи и кожного сала. Мыть голову лучше под душем, не наклоняясь вперед.
Обязательно просушивайте волосы феном, особенно на затылке, и не ложитесь спать с мокрыми волосами, чтобы избежать их ломкости и ускоренного зажирнения. После мытья волосы достаточно промокнуть мягким полотенцем.
Для здорового блеска и ухода за волосами используйте фен в холодном режиме и откажитесь от выпрямителей и стайлеров. Не забывайте о термозащите.
Чтобы избежать спутывания, на ночь можно заплетать волосы в свободную косу. Также защищайте волосы от яркого солнца и мороза.
Если перечисленные меры не помогают, обратитесь к специалисту для проведения инъекционных (мезо- или плазмотерапия) или физиопроцедур.
Используйте средства с натуральными моющими ингредиентами и органическими растительными экстрактами, которые не вредят коже и волосам.
Отдавайте предпочтение профессиональной косметике для жестких волос и выбирайте средства с нормальной или сильной фиксацией для укладки.
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