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Как завить волосы с помощью банданы: безопасный и эффективный метод для естественных кудрей

Как создать естественные кудри с помощью банданы: пошаговое руководство

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Хотите создать красивые и естественные кудри без использования вредных термических устройств? Метод с использованием банданы предлагает простое и эффективное решение для тех, кто хочет придать своим волосам естественный объем и текстуру без ущерба для их здоровья. Давайте рассмотрим пошаговое руководство, как создать привлекательные кудри с помощью обычной банданы,

Шаг 1: Подготовка

Начните с чистых и слегка влажных волос. Нанесите небольшое количество мусса или другого средства для создания объема от корней до кончиков. Это поможет придать волосам текстуру и удерживать завитки.

Шаг 2: Подготовка банданы

Выберите бандану или шарф среднего размера. Разложите его на плоской поверхности и сложите пополам, чтобы создать треугольник. Начните сворачивать бандану от основания к вершине, чтобы получить узкий полоску.

Шаг 4: Завивка волос

Положите бандану на голову таким образом, чтобы она лежала на лбу, а концы были вытянуты назад. Начните оборачивать волосы вокруг ткани, постепенно добавляя пряди.  Закрепите кончики локонов резинками для лучшей фиксации.

Шаг 5: Фиксация кудрей

Завяжите концы банданы на затылке или верхней части головы. Дайте волосам высохнуть естественным образом или используйте фен с насадкой. Осторожно снимите бандану и разделите кудри пальцами. Если нужно, примените небольшое количество геля или лака для фиксации волос.

Этот простой метод создания кудрей не только помогает достичь желаемого эффекта без вредных термических воздействий на волосы, но также добавляет образу легкость и непринужденность.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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