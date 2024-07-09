Как летняя косметика может навредить вашей коже

Врач-дерматокосметолог Бритько о вредных ингредиентах в летней косметике

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько поделилась важными советами о том, какие компоненты в косметических средствах могут быть опасны в летний период и почему их следует избегать.

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Один из ключевых ингредиентов — витамин А (ретинол), который полезен для здоровья кожи, волос и иммунной системы. Однако ретинол нестабилен под воздействием света и кислорода, что может вызвать раздражение и пигментацию кожи летом.

Виктория рекомендует использовать средства с ретинолом только в зимний период, с ноября по март, и избегать их при беременности и лактации.

Глицерин, широко используемый в увлажняющих кремах, может привести к обезвоживанию кожи при низкой влажности воздуха, так как вытягивает влагу из глубоких слоев кожи.

Летом этот эффект может усугубиться, поэтому следует быть осторожным с использованием средств с глицерином в жаркий сезон.

Гидрохинон, известный своими отбеливающими свойствами, также следует избегать летом. Он уменьшает выработку меланина, что делает кожу более уязвимой к УФ-лучам и повышает риск ожогов. Более того, гидрохинон считается канцерогеном, и его использование запрещено в ряде стран.

Оксибензон, химический фильтр, защищающий от ультрафиолета, также вызывает опасения. Исследования показывают, что он может вызывать аллергические реакции и гормональные нарушения. В Европе и США его использование ограничено строгими стандартами по концентрации.

Битинол, обладающий антибактериальными и противогрибковыми свойствами, летом может увеличивать чувствительность кожи к солнцу, вызывая зуд и покраснения. Его также стоит избегать в теплое время года.

Для безопасного ухода за кожей в летний период Виктория советует избегать косметики с этими ингредиентами и выбирать более безопасные альтернативы, такие как оксид цинка и экстракт лакричного дерева.