Как получить идеальный загар без солнца: использование автозагара

Современные автозагары: как получить натуральный загар без солнечных ванн

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современные средства для искусственного загара кардинально отличаются от тех, что были популярны в 2000-х годах. В прошлом автозагары оставляли неестественный оранжевый оттенок, пачкали одежду, темнили волосы, создавали пятна и источали неприятный запах.

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Сегодняшние продукты предлагают равномерное распределение, натуральный тон и увлажняющие компоненты в составе. Главный активный ингредиент, дигидроксиацетон, обеспечивает постепенное проявление загара в течение 8 часов. Такой загар держится от 7 до 14 дней в зависимости от обновления кожи.

Чтобы добиться эффекта, сравнимого с загаром на морском побережье, важно соблюдать несколько простых правил:

Наносите автозагар на чистую кожу после душа со скрабом.

Увлажняйте кожу за полчаса до применения средства.

Используйте специальные перчатки для нанесения муссов.

Наносите автозагар перед сном, так как для проявления оттенка требуется 8 часов.

Смывайте верхний слой теплой или прохладной водой.

Дайте автозагару несколько минут для высыхания и впитывания.

Эти простые шаги обеспечат вам ровный и красивый загар без недостатков прошлых лет.