Как получить идеальный загар без солнца: использование автозагара

Современные средства для искусственного загара кардинально отличаются от тех, что были популярны в 2000-х годах. В прошлом автозагары оставляли неестественный оранжевый оттенок, пачкали одежду, темнили волосы, создавали пятна и источали неприятный запах.
Сегодняшние продукты предлагают равномерное распределение, натуральный тон и увлажняющие компоненты в составе. Главный активный ингредиент, дигидроксиацетон, обеспечивает постепенное проявление загара в течение 8 часов. Такой загар держится от 7 до 14 дней в зависимости от обновления кожи.
Чтобы добиться эффекта, сравнимого с загаром на морском побережье, важно соблюдать несколько простых правил:
Эти простые шаги обеспечат вам ровный и красивый загар без недостатков прошлых лет.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.