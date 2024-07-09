Как получить идеальный загар без солнца: использование автозагара

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Современные автозагары: как получить натуральный загар без солнечных ванн

1:23
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Современные средства для искусственного загара кардинально отличаются от тех, что были популярны в 2000-х годах. В прошлом автозагары оставляли неестественный оранжевый оттенок, пачкали одежду, темнили волосы, создавали пятна и источали неприятный запах.

Современные автозагары: как получить натуральный загар без солнечных ванн
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

Сегодняшние продукты предлагают равномерное распределение, натуральный тон и увлажняющие компоненты в составе. Главный активный ингредиент, дигидроксиацетон, обеспечивает постепенное проявление загара в течение 8 часов. Такой загар держится от 7 до 14 дней в зависимости от обновления кожи.

Чтобы добиться эффекта, сравнимого с загаром на морском побережье, важно соблюдать несколько простых правил:

  • Наносите автозагар на чистую кожу после душа со скрабом.
  • Увлажняйте кожу за полчаса до применения средства.
  • Используйте специальные перчатки для нанесения муссов.
  • Наносите автозагар перед сном, так как для проявления оттенка требуется 8 часов.
  • Смывайте верхний слой теплой или прохладной водой.
  • Дайте автозагару несколько минут для высыхания и впитывания.

Эти простые шаги обеспечат вам ровный и красивый загар без недостатков прошлых лет.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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