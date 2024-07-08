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Сухой массаж щеткой: вред или польза

Массажист Титова: как правильно использовать щетку для сухого массажа

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Щетка с натуральной щетиной последние годы стала главным оружием ЗОЖ-ников в борьбе с неровностями кожи. Инфлюенсеры начинали утро с массажа, контрастного душа и масла для тела.

Массажист Титова: как правильно использовать щетку для сухого массажа
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сухой массаж щеткой включали в фитнес-программы и марафоны по борьбе с целлюлитом. Это был must — в его пользе никто не сомневался.

С новым витком любви к домашним процедурам мы готовы снова взять щетки в руки. Но тут косметологи и специалисты по коже начали разоблачения: от сухого массажа нет никакой пользы.

Легкий эффект не даст лимфодренажного эффекта, а сильные нажатия вызовут микротравмы, из-за чего кожа станет сухой и дряблой.

Это маркетинг или здравый смысл?

На вопросы о сухом массаже щеткой ответила Анна Титова — телесно-ориентированный терапевт, дипломированный массажист и член международной ассоциации массажистов.

Массаж щеткой работает, но есть нюансы. Во-первых, он помогает стимулировать поток лимфы, ускорить обменные процессы и вывести лишнюю жидкость. Это уменьшает объемы.

Во-вторых, улучшает кровообращение и удаляет застойные явления, что провоцируют целлюлит. Кожа становится гладкой и ровной. Но результат возможен только при регулярности и отсутствии противопоказаний.

Массаж не следует делать, если кожа раздражена, на ней есть ранки или повреждения. Это может спровоцировать высыпания и аллергию. Также не массируйте родинки и избегайте массажа при очень сухой и чувствительной коже.

Контролируйте силу нажатия. Легкие поглаживания не принесут результата, а сильное давление может повредить кожу. Рекомендуемая степень нажатия — 5-6 по шкале от 1 до 10. В этом случае результат будет.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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