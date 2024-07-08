Как спасти свою кожу после солнечного ожога
Как избежать солнечных ожогов и что делать, если ожог был получен
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Появление солнечных ожогов зависит от УФ-индекса, времени пребывания на солнце, фототипа кожи и индивидуальных особенностей человека.
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0
Некоторые лекарственные препараты, например, ретинол и определенные антибиотики, могут повышать фоточувствительность.
Почему солнечный ожог опасен
Солнечные ожоги и чрезмерный загар приводят к фотостарению кожи и преждевременному появлению морщин. Повторные ожоги значительно увеличивают риск развития рака кожи.
Что делать при солнечном ожоге
- Немедленно уйти в тень или помещение и охладить кожу прохладным душем или холодной водой (не льдом).
- Нанести крем с пантенолом.
- При сильных ожогах с пузырями может потребоваться кортикостероидный крем, после которого следует избегать солнца.
- Если есть рана, закройте её стерильной салфеткой и обратитесь к врачу.
- Пейте больше воды и избегайте алкоголя, который усиливает обезвоживание.
- Можно принять нестероидные противовоспалительные препараты, такие как парацетамол или ибупрофен, для уменьшения боли и отека.
- Не используйте спиртовые растворы, уксус, масла или лед. Не трите ожог.
Помогают ли домашние рецепты
Домашние средства менее эффективны, чем профессиональные кремы. В крайнем случае, можно использовать сметану, творог, разведенный молоком, или тертый картофель.
Какие процедуры помогут восстановить кожу
Лучшее средство для восстановления кожи после ожогов — плазмотерапия аутологичной плазмой. Для более серьезных ожогов применяются препараты плацентарной терапии.
Профилактика солнечных ожогов
- За 20 минут до выхода на улицу наносите солнцезащитный крем с SPF 50+ и обновляйте его каждые два часа.
- Используйте водостойкий солнцезащитный крем при купании.
- Носите головные уборы, пейте больше воды, избегайте алкоголя и находитесь в тени с 11:00 до 16:00.
- После пребывания на солнце применяйте средства "After Sun" с увлажняющими и успокаивающими компонентами, а также аптечные кремы, такие как Бепантен, Пантенол и гели с алоэ.
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