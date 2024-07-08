Как спасти свою кожу после солнечного ожога

Как избежать солнечных ожогов и что делать, если ожог был получен

2:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Появление солнечных ожогов зависит от УФ-индекса, времени пребывания на солнце, фототипа кожи и индивидуальных особенностей человека.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Некоторые лекарственные препараты, например, ретинол и определенные антибиотики, могут повышать фоточувствительность.

Почему солнечный ожог опасен

Солнечные ожоги и чрезмерный загар приводят к фотостарению кожи и преждевременному появлению морщин. Повторные ожоги значительно увеличивают риск развития рака кожи.

Что делать при солнечном ожоге

Немедленно уйти в тень или помещение и охладить кожу прохладным душем или холодной водой (не льдом).

Нанести крем с пантенолом.

При сильных ожогах с пузырями может потребоваться кортикостероидный крем, после которого следует избегать солнца.

Если есть рана, закройте её стерильной салфеткой и обратитесь к врачу.

Пейте больше воды и избегайте алкоголя, который усиливает обезвоживание.

Можно принять нестероидные противовоспалительные препараты, такие как парацетамол или ибупрофен, для уменьшения боли и отека.

Не используйте спиртовые растворы, уксус, масла или лед. Не трите ожог.

Помогают ли домашние рецепты

Домашние средства менее эффективны, чем профессиональные кремы. В крайнем случае, можно использовать сметану, творог, разведенный молоком, или тертый картофель.

Какие процедуры помогут восстановить кожу

Лучшее средство для восстановления кожи после ожогов — плазмотерапия аутологичной плазмой. Для более серьезных ожогов применяются препараты плацентарной терапии.

Профилактика солнечных ожогов

За 20 минут до выхода на улицу наносите солнцезащитный крем с SPF 50+ и обновляйте его каждые два часа.

Используйте водостойкий солнцезащитный крем при купании.

Носите головные уборы, пейте больше воды, избегайте алкоголя и находитесь в тени с 11:00 до 16:00.

После пребывания на солнце применяйте средства "After Sun" с увлажняющими и успокаивающими компонентами, а также аптечные кремы, такие как Бепантен, Пантенол и гели с алоэ.