Невероятный трюк для стойкого макияжа, который работает

Проблема стойкости макияжа волнует многих девушек с жирной кожей. Несмотря на некоторые плюсы жирной кожи, в макияже это часто становится минусом. Однако существуют способы продлить стойкость теней на жирных веках.
База под тени необходима для обладательниц жирной кожи век. Она помогает макияжу продержаться весь день, делает его ярче и гладким. Можно выбрать увлажняющую базу для предотвращения пересушивания кожи. Для дневного макияжа подойдут кремовые базы.
Отдавайте предпочтение стойким теням, особенно если планируется важное событие. Визажисты рекомендуют матовые тени, которые держатся дольше. Использование карандаша для глаз, близкого по цвету к теням, и его растушевка перед нанесением теней поможет продлить стойкость макияжа.
Закрепляйте макияж специальными спреями. Это особенно важно для жирной кожи. В отсутствие спрея используйте финишную пудру, нанося её тонким слоем на готовый макияж глаз.
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