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Как йога может помочь вам достичь гармонии и самопознания

Почему стоит начать заниматься йогой: основные принципы

1:36
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Йога занимает одно из ведущих мест среди увлечений тех, кто придерживается здорового образа жизни. Кажущаяся простота йоги скрывает за собой значительные усилия, регулярные занятия и осознанность.

Почему стоит начать заниматься йогой: основные принципы
Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Заниматься йогой стоит, если у вас есть стремление к самопознанию и гармонии. Задачи физического развития не являются самоцелью йоги, они лишь побочный эффект.

Прежде чем приступить к занятиям, важно задать себе несколько вопросов: зачем вам йога и каких целей вы хотите достичь?

Возможно, другие виды фитнеса лучше подходят для ваших целей. Йога — это философская система ценностей с духовной составляющей, медитацией и дыхательными практиками.

Практика начинается с Хатха-йоги, которая включает дыхательные упражнения и базовое знакомство с медитацией.

Основные асаны в Хатха-йоге

Стоя: Поза горы, Поза Дерева, Поза орла, Поза воина, Поза Треугольника и др.
Сидя: Поза лотоса, Поза Связанного угла, Джану ширшасана, Упавишта конасана и др.
Лёжа: Поза Рыбы, Супта Падангуштхасана, Урдхва Прасарита Падасана и др.
Наклоны: Поза Собака мордой вниз, Уттанасана, Пасчимотанасана и др.
Перевернутые позы: Поза Плуга, Випарита Карани Мудра, Сарвангасана и др.

Если вам интересна йога и вы стремитесь к гармонии и самопознанию, то это ваш путь.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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