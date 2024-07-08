Как йога может помочь вам достичь гармонии и самопознания

Йога занимает одно из ведущих мест среди увлечений тех, кто придерживается здорового образа жизни. Кажущаяся простота йоги скрывает за собой значительные усилия, регулярные занятия и осознанность.
Заниматься йогой стоит, если у вас есть стремление к самопознанию и гармонии. Задачи физического развития не являются самоцелью йоги, они лишь побочный эффект.
Прежде чем приступить к занятиям, важно задать себе несколько вопросов: зачем вам йога и каких целей вы хотите достичь?
Возможно, другие виды фитнеса лучше подходят для ваших целей. Йога — это философская система ценностей с духовной составляющей, медитацией и дыхательными практиками.
Практика начинается с Хатха-йоги, которая включает дыхательные упражнения и базовое знакомство с медитацией.
Стоя: Поза горы, Поза Дерева, Поза орла, Поза воина, Поза Треугольника и др.
Сидя: Поза лотоса, Поза Связанного угла, Джану ширшасана, Упавишта конасана и др.
Лёжа: Поза Рыбы, Супта Падангуштхасана, Урдхва Прасарита Падасана и др.
Наклоны: Поза Собака мордой вниз, Уттанасана, Пасчимотанасана и др.
Перевернутые позы: Поза Плуга, Випарита Карани Мудра, Сарвангасана и др.
Если вам интересна йога и вы стремитесь к гармонии и самопознанию, то это ваш путь.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.