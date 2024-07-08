Ошибки, которых следует избегать при увеличении груди

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Что нужно знать перед операцией по увеличению груди

2:53
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Увеличение груди является одной из самых популярных операций в пластической хирургии, ежегодно меняя жизни тысяч женщин, придавая их груди красивую форму и объем.

Что нужно знать перед операцией по увеличению груди
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

Однако, перед принятием решения об операции важно понимать, что пластическая хирургия всегда сопряжена с рисками.

Как и в авиации, не бывает абсолютно безопасной хирургии, хотя большинство операций проходят успешно. Причины возникновения проблем можно разделить на четыре группы:

  • технические ошибки,
  • ошибки хирургов,
  • особенности организма пациента,
  • несоблюдение рекомендаций.

Чтобы избежать технических проблем, тщательно выбирайте клинику, проверяя наличие лицензий, собственной лаборатории и реанимации. Выбирайте опытного хирурга, основываясь на отзывах и портфолио.

Подробно обсудите с хирургом желаемую форму и размер груди, а также время, которое вы готовы выделить на реабилитацию. Следуйте рекомендациям хирурга по выбору варианта операции.

Не экономьте на имплантах. Полиуретановые импланты более надежны, но их установка требует опыта. Перед операцией пройдите тщательное обследование, чтобы исключить проблемы, связанные с особенностями организма.

Третий важный компонент успеха — соблюдение рекомендаций хирурга. Увеличение груди — серьезная операция, требующая серьёзного отношения.

Первые несколько дней пациентка находится под наблюдением врача, носит компрессионное белье и ограничивает физическую активность. Врач контролирует состояние пациентки и при необходимости назначает препараты, в том числе обезболивающие.

После выписки из стационара важно продолжать соблюдать ограничения по физическим нагрузкам и носить компрессионное белье. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к осложнениям, таким как кровотечение, смещение или отторжение импланта.

Также важно соблюдать гигиену послеоперационных швов, чтобы избежать их загрязнения и перегрева, что может вызвать проблемы с рубцами. Современные хирургические нити обычно не требуют снятия, и для большинства пациентов специальные мази для рубцов не нужны.

В течение двух недель после операции не покидайте город, где она была проведена, чтобы при необходимости иметь возможность обратиться за помощью. Не пропускайте плановые визиты к врачу, чтобы предотвратить возможные осложнения.

Реабилитационный период после маммопластики играет ключевую роль в достижении идеального результата операции. Строго соблюдая рекомендации врача, вы можете избежать большинства осложнений и наслаждаться результатом долгие годы.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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