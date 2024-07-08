Этот метод омоложения изменит ваше представление о пластике

Глубокая подтяжка лица: решение для комплексного омоложения

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом лицо теряет коллаген и эластин не только в коже, но и в поддерживающих связках и тканях. Это приводит к потере объема мягких тканей и костей, особенно в висках и под глазами.

Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Обычная подтяжка лица зачастую не возвращает молодость и красоту, поскольку не решает проблемы потери объема и эластичности кожи.

Глубокая подтяжка лица, или спейслифтинг, решает три основные проблемы старения: птоз (обвисание лица), потерю объема и эластичности кожи. Спейслифтинг работает с глубокими тканями лица, что позволяет добиться стойкого омолаживающего эффекта, устранить носогубные складки, вернуть объем щек и скуловой области, поднять уголки губ и убрать второй подбородок.

Этот метод основан на открытиях австралийского хирурга Брайана Мендельсона, который выявил особые "спейсы" — пространства в средней части лица, подверженные возрастным изменениям.

Операция длится около 2-3 часов и включает точечную фиксацию перемещенных тканей внутренними швами. Косметический шов маскируется и практически не заметен.

Спейслифтинг малотравматичен, омолаживает лицо на 10-15 лет и сохраняет естественную мимику. Его можно сочетать с другими операциями, например, блефаропластикой или ринопластикой. Восстановление занимает около двух недель, окончательный результат виден через 6 месяцев.