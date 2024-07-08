Что нужно знать о современных методах омоложения

Правильный выбор косметологических процедур для омоложения

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Современная косметология стремительно развивается, предоставляя возможности для профилактики и замедления старения. Однако эффективность большинства косметологических процедур сохраняется только при правильном применении по показаниям.

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Аппаратный смас-лифтинг часто переоценивается в омоложении. Это болезненная процедура (7-8 из 10 по шкале болезненности), но популярная среди желающих избежать пластической хирургии. Лишь 20% пациентов остаются довольны результатами из-за частого несоответствия показаниям.

ТСА-пилинг был лидером омолаживающих процедур, несмотря на высокую болезненность (8 из 10). Он улучшал структуру и цвет кожи, устранял мелкие морщины, но вызывал вторичную пигментацию.

Комбинированные пилинги стали предпочтительнее благодаря их комфортности, безболезненности и отсутствию осложнений.

Лазер СО2, одна из самых болезненных процедур (10 из 10), стимулирует регенерацию кожи, улучшает ее эластичность и устраняет морщины. Для максимального эффекта рекомендуется проводить под наркозом.

Инъекции коллагеновыми стимуляторами, альтернативы филерам, становятся популярнее благодаря отсутствию отечности. Однако они болезненны (сравнимы с укусами пчел) и требуют курса из 5-6 процедур для заметного эффекта.

Нитевой лифтинг лба, поднимающий хвост бровей для "лисьего взгляда", также популярен. Несмотря на болезненность и кратковременный эффект (до полугода), процедура позволяет оценить изменения во внешности. Для длительного результата лучше выбрать эндоскопию лба.