Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, зачем БРИКС единая валюта
Вот главная причина, почему желтеют листья огурцов в теплице
Вдова Юдашкина показала наследников в День семьи, любви и верности
Глубокая подтяжка лица: решение для комплексного омоложения
В июне средний размер ипотечного кредита в России вырос до 4,4 миллиона рублей
Кинологи рассказали, почему собака крутится на месте
Томские хирурги успешно удалили гигантскую опухоль яичника у 36-летней пациентки
Когда и как нужно обрезать малину после сбора ягод
Российский футболист отказался от перехода во французский клуб "Мец"
Что нужно знать о современных методах омоложения

Правильный выбор косметологических процедур для омоложения

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Современная косметология стремительно развивается, предоставляя возможности для профилактики и замедления старения. Однако эффективность большинства косметологических процедур сохраняется только при правильном применении по показаниям.

Правильный выбор косметологических процедур для омоложения
Фото: Freepik is licensed under Free license

Аппаратный смас-лифтинг часто переоценивается в омоложении. Это болезненная процедура (7-8 из 10 по шкале болезненности), но популярная среди желающих избежать пластической хирургии. Лишь 20% пациентов остаются довольны результатами из-за частого несоответствия показаниям.

ТСА-пилинг был лидером омолаживающих процедур, несмотря на высокую болезненность (8 из 10). Он улучшал структуру и цвет кожи, устранял мелкие морщины, но вызывал вторичную пигментацию.

Комбинированные пилинги стали предпочтительнее благодаря их комфортности, безболезненности и отсутствию осложнений.

Лазер СО2, одна из самых болезненных процедур (10 из 10), стимулирует регенерацию кожи, улучшает ее эластичность и устраняет морщины. Для максимального эффекта рекомендуется проводить под наркозом.

Инъекции коллагеновыми стимуляторами, альтернативы филерам, становятся популярнее благодаря отсутствию отечности. Однако они болезненны (сравнимы с укусами пчел) и требуют курса из 5-6 процедур для заметного эффекта.

Нитевой лифтинг лба, поднимающий хвост бровей для "лисьего взгляда", также популярен. Несмотря на болезненность и кратковременный эффект (до полугода), процедура позволяет оценить изменения во внешности. Для длительного результата лучше выбрать эндоскопию лба.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты

Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.

Борная кислота стимулирует рост и развитие помидоров
Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Группировка войск "Север" начала применять новую РЛС "Ирбис" Дмитрий Плотников Премьер Польши Туск озвучил "логичное" намерение сбивать российские ракеты Любовь Степушова "Дедовщина" в николаевские времена закалила будущих оракулов России Сергей Лебедев
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Юлия Барановская рассказала, куда отправилась отдыхать: "Пять дней почти без связи"
Юлия Барановская рассказала, куда отправилась отдыхать: "Пять дней почти без связи"
Последние материалы
Вот главная причина, почему желтеют листья огурцов в теплице
Вдова Юдашкина показала наследников в День семьи, любви и верности
Глубокая подтяжка лица: решение для комплексного омоложения
В июне средний размер ипотечного кредита в России вырос до 4,4 миллиона рублей
Кинологи рассказали, почему собака крутится на месте
Томские хирурги успешно удалили гигантскую опухоль яичника у 36-летней пациентки
Правильный выбор косметологических процедур для омоложения
Когда и как нужно обрезать малину после сбора ягод
Российский футболист отказался от перехода во французский клуб "Мец"
Составлен профиль среднестатистического пассажира российских самолетов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников