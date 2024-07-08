Советы по стилю для обладательниц большой груди: что носить и чего избегать

Стилисты советуют: как подобрать одежду для девушек с пышным бюстом

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для одних женщин большая грудь является предметом гордости, для других же — настоящей проблемой, особенно когда приходится отказываться от симпатичной блузки при шопинге. Чтобы облегчить жизнь девушкам с пышными формами, стилисты поделились полезными советами по подбору одежды для такой фигуры.

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Считается, что на объемной груди любой топ будет выглядеть отлично, но девушкам с большим бюстом стоит учитывать несколько нюансов. Кроп-топы, вероятно, не ваш вариант, так как они акцентируют внимание на прессе, а в вашем случае дополнительный акцент на груди будет перетягивать все внимание на себя. Создать повседневный образ с кроп-топом и большой грудью практически невозможно — нежелательное внимание со стороны посторонних мужчин обеспечено. Лучше выбирать удлиненные модели, которые не придется постоянно поправлять, увеличивая декольте. Если отказаться от кроп-топов невозможно, выбирайте черные или белые модели и избегайте ярких цветов.

О рукавах часто забывают, а зря. Приспущенные рукава делают акцент на груди, визуально увеличивая ее. Такие модели топов, платьев и блузок противопоказаны для дневных образов, так как шов не должен проходить по линии груди. Идеальным вариантом являются рукава типа "овечья ножка", которые визуально переносят объем на область плеч.

Блестящие элементы, такие как стразы и пайетки, лучше переместить в область бедер или талии. Блики привлекают дополнительное внимание к груди, делая образ дешевым и часто вульгарным, особенно если они сочетаются с глубоким декольте или тонким материалом.