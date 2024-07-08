Неожиданная правда о ночных перекусах: как не набрать вес

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Как вечерние перекусы влияют на ваш сон и вес

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Он приходит неожиданно и очень невовремя: вечерний голод, который заставляет после ужина отправиться на кухню в поисках чего-нибудь вкусного.

Как вечерние перекусы влияют на ваш сон и вес
Фото: Pexels by Tim Samuel, CC0

Некоторые продукты помогут крепче спать и даже сбросить лишние килограммы, а другие испортят настроение на следующий день, приведут к отекам и набору веса.

Лучшие продукты для вечернего перекуса

Вишня

Свежая или замороженная вишня — источник природного мелатонина, гормона, отвечающего за глубокий сон. Стакан вишневого сока поможет утолить голод и быстрее уснуть. В поездке это избавит от бессонницы.

Бананы

Несмотря на стереотип о калорийности бананов, они являются отличным вариантом перекуса вечером. Углеводы и клетчатка утолят голод, а магний успокоит нервную систему и поможет уснуть.

Продукты с триптофанами

Эти аминокислоты повышают уровень серотонина и улучшают метаболизм. Вечерний перекус такими продуктами подарит заряд бодрости на следующий день и поможет спать глубоко. Богаты триптофанами филе индейки, тыква, сыр, творог, кунжут, тунец и соевые продукты.

Молоко

Стакан теплого молока перед сном успокаивает и навевает сон, если у вас нет аллергии на лактозу. Молоко калорийно, но отлично насыщает и помогает уснуть.

Худшие продукты для вечернего перекуса

Фастфуд

Слишком калорийные и жирные продукты лишат вас сна и сделают пробуждение тяжелым. Утром вы обнаружите отек, а наряды будут смотреться хуже.

Шоколад

Шоколад способствует выработке гормона счастья, но дарит ненужную перед сном бодрость. После пары кусочков вы почувствуете прилив сил и не сможете уснуть еще пару часов.

Соленое

Острые салаты, маринованные овощи или блюда с соевым соусом могут привести к отеку на следующее утро. Ночью вы будете просыпаться, чтобы отправиться в туалет.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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