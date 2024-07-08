Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Британский военный аналитик отмечает неизбежность новых поражений ВСУ
Что нужно знать, чтобы защитить домашних животных от жары
Российский удар по Украине: укронацисты потрясены
"Петушку" не дали улететь: Макрон отказал премьер-министру Атталю в отставке
ЦБ РФ запустил единую базу данных с рейтингами компаний
Автоэксперт Шапарин: как правильно ухаживать за автомобилем в жаркую погоду
Как приготовить луковые кольца в духовке: простая и ароматная закуска
В западной прессе положительно относятся к поражению правых на выборах во Франции
Рассказываем, как избежать стресса питомца
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы

Ароматы, которые раздражают мужчин: советы от парфюмера

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Каждый мужчина имеет свои предпочтения в ароматах, но существуют компоненты, которые большинство мужчин не любят. Парфюмер Александр Лужников рассказал о нотках, которые часто раздражают мужчин, хотя они не признаются в этом.

Ароматы, которые раздражают мужчин: советы от парфюмера
Фото: Freepik by freepik, PDM

Акватические ноты, часто используемые в унисекс ароматах, не подходят для того, чтобы произвести впечатление на мужчину. Мужчины не любят мужские ароматы на женщине, особенно древесные и акватические, свежие нотки, присущие мужским парфюмам. Маскулинные ароматы на женщине могут вызвать даже агрессию у мужчин.

Белые цветы, когда-то считавшиеся привлекательным компонентом, сейчас часто вызывают жалобы у мужчин. Эти ароматы очень насыщенны и тяжелы, могут вызвать головную боль при длительном нахождении рядом.

Цитрусовые нотки, также характерные для унисекс парфюмов, могут "убить" женственность аромата. Такие резкие ароматы лучше оставить для гелей для душа, а парфюм подобрать более подходящий вашему стилю и ощущению себя.

Слишком сладкие ароматы, хотя и нравятся мужчинам, могут вызвать раздражение, если они приторные. Суперсладкие духи ассоциируются с девочкой-подростком, а не со взрослой женщиной. Кроме того, такие ароматы могут казаться мыльными, словно вы использовали не духи, а гель для душа.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты

Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.

Борная кислота стимулирует рост и развитие помидоров
Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Российские войска продвинулись в центре города Волчанска Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Последние материалы
На какой вопрос Владимир Путин и Владимир Зеленский дали одинаковый ответ Орбану?
Летний уход за кожей: борьба с пигментацией
Как правильно выращивать мяту дома и в саду: советы и рекомендации
На саммите НАТО в Вашингтоне Украину не ждёт ничего хорошего
Zenles Zone Zero: подарок 1600 полихром для всех игроков
В трех российских городах можно отправиться на бесплатные сап-прогулки
Кабачки улучшают здоровье сердца за счёт содержания пектина
"Известия" узнали о сертификатах на жильё россиянам, утратившим его в ЧС
Светлана Абрамова: из-за позы "нога на ногу" может снизиться эластичность сосудов
В Москве силовики схватили узбеков, изнасиловавших журналистку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников