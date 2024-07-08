Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы

Ароматы, которые раздражают мужчин: советы от парфюмера

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждый мужчина имеет свои предпочтения в ароматах, но существуют компоненты, которые большинство мужчин не любят. Парфюмер Александр Лужников рассказал о нотках, которые часто раздражают мужчин, хотя они не признаются в этом.

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Акватические ноты, часто используемые в унисекс ароматах, не подходят для того, чтобы произвести впечатление на мужчину. Мужчины не любят мужские ароматы на женщине, особенно древесные и акватические, свежие нотки, присущие мужским парфюмам. Маскулинные ароматы на женщине могут вызвать даже агрессию у мужчин.

Белые цветы, когда-то считавшиеся привлекательным компонентом, сейчас часто вызывают жалобы у мужчин. Эти ароматы очень насыщенны и тяжелы, могут вызвать головную боль при длительном нахождении рядом.

Цитрусовые нотки, также характерные для унисекс парфюмов, могут "убить" женственность аромата. Такие резкие ароматы лучше оставить для гелей для душа, а парфюм подобрать более подходящий вашему стилю и ощущению себя.

Слишком сладкие ароматы, хотя и нравятся мужчинам, могут вызвать раздражение, если они приторные. Суперсладкие духи ассоциируются с девочкой-подростком, а не со взрослой женщиной. Кроме того, такие ароматы могут казаться мыльными, словно вы использовали не духи, а гель для душа.