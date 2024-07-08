Волосы всегда свежие: как сократить частоту мытья головы без усилий

Способы продлить свежесть волос: от пилинга до отказа от стайлинга

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Одна из главных проблем для женщин — ежедневное мытье головы. Для многих это рутинное утро начинается не с чашечки кофе, а с гигиенических процедур.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, CC BY-SA 3.0

Однако, возможно ли сократить частоту мытья головы? Да, и здесь помогут несколько полезных лайфхаков.

Во-первых, кожу головы можно "натренировать". Постепенно увеличивая интервал между мытьем, вы сможете приучить кожу к новому режиму. Это потребует терпения и навыка не трогать волосы и корни в течение дня.

Во-вторых, пилинг поможет хорошо очистить кожу головы. Можно использовать энзимную пудру, нанося её на сухую кожу перед мытьем. Это удалит ороговевшие частички и продлит ощущение чистоты.

Наконец, уменьшите использование стайлинговых средств. Лаки и гели для укладки делают волосы жирными быстрее, и их придется мыть чаще. Вместо этого, попробуйте шампуни глубокой очистки, но не злоупотребляйте ими, чтобы не повредить волосы.