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Лайфхак для макияжа: нанесение пудры между слоями туши для потрясающего объёма и густоты ресницы

Как увеличить объём ресниц с помощью пудры: трюк для выразительного взгляда

1:17
Моя семья » Красота и стиль

Искусство создания идеального макияжа всегда включает в себя несколько трюков, которые делают наш внешний вид ещё более впечатляющим. Одним из таких лайфхаков является нанесения пудры между слоями туши, который позволяет достичь потрясающего объема и густоты ресниц без использования специальных средств. Сегодня мы расскажем, как использовать этот метод, чтобы добиться выразительного взгляда.

Как увеличить объём ресниц с помощью пудры: трюк для выразительного взгляда
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, CC BY 2.0

Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, следует выполнить несколько простых шагов.

  1. Нанесите первый слой туши как обычно.
  2. Затем, используя чистую кисточку для пудры или ватный аппликатор, нанесите небольшое количество прозрачной пудры на ресницы.
  3. После этого нанесите следующий слой туши.
  4. Повторяйте эти шаги до достижения желаемого объема.

Это прием позволяет увеличить объем каждой реснички, так как пудра приподнимает их и делает более густыми. Кроме того, она абсорбирует лишнюю влагу из туши, что помогает предотвратить склеивание и образование комочков.

Попробуйте этот лайфхак и оцените, как он может преобразить ваш внешний вид, добавив ресницам необходимый объем и выразительность.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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