Косметика на маркетплейсах: 5 признаков, что вы покупаете подделку

Как отличить оригинальную косметику от подделки на маркетплейсах

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

На маркетплейсах стоимость одного и того же продукта может различаться в несколько раз, и дело не только в скидках или акциях. Часто высокая цена указывает на подделку.

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Мошенники стали завышать стоимость, и флаконы подделок почти неотличимы от оригиналов. Как же не быть обманутыми?

Во-первых, обратите внимание на упаковку. Качественная продукция обычно имеет безупречную упаковку без вмятин, царапин и с четкими надписями. Цвет флакона должен быть однородным.

Во-вторых, проверьте маркировку: цифры на упаковке и флаконе должны совпадать, надписи должны быть четкими и соответствовать стандартам. Оригинальный продукт можно проверить по батч-коду на сайте производителя.

В-третьих, проверьте состав. Убедитесь, что ингредиенты указаны в том же порядке и в тех же пропорциях, что и на официальном сайте.

В-четвертых, используйте тестеры: попробуйте продукт в обычном магазине перед покупкой онлайн, чтобы сравнить консистенцию, аромат и цвет.

Наконец, покупайте продукцию только в проверенных местах. Исследуйте, где представлена данная марка, и убедитесь, что она есть на выбранной вами платформе.