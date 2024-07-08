Неправильный вес гантелей может испортить вашу тренировку: как выбрать

Чтобы точно определить, какой вес гантелей вы сможете поднять, потребуется тренировка. Новичкам в силовых тренировках или тем, кто только начал новую программу, потребуется время для оценки своих возможностей.
Правильный выбор веса гантелей, медицинского мяча, гири или штанги важен для начальной точки отсчета и отслеживания прогресса.
Эффективность тренировки зависит не только от веса оборудования, но и от количества повторений и упражнений. Нет смысла брать слишком тяжелые гантели, не рассчитывая силы до конца занятия.
Вы используете вес для наращивания мышечной массы, или гипертрофии. Ориентируйтесь на упражнение.
Для тренировки рук и плеч девушкам достаточно гантелей по 3-5 кг. Для упражнений на кор используйте средний вес — 8-10 кг, выполняя выпады, становую тягу и жимы лежа. Для крупных мышц, таких как ягодичные, широчайшие, квадрицепсы, подойдут гантели весом 12-15 кг.
Чтобы понять, подходящий ли у вас вес, задайте себе следующие вопросы:
Для новичков:
Для опытных:
Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.