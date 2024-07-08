Как сохранить ровный загар без пигментных пятен

Стремясь к красивому оттенку кожи, многие сталкиваются с проблемой пигментных пятен. Это явление объясняется защитной реакцией кожи на ультрафиолет, вызывающей выработку мелатонина.
При избытке солнечного воздействия мелатонин распределяется неравномерно, что приводит к гиперпигментации. Дополнительные факторы включают гормональные изменения, генетику и возраст.
Для предотвращения пигментных пятен рекомендуется использовать солнцезащитные средства (SPF), которые защищают от ультрафиолета, предотвращают ожоги и фотостарение.
Наносите санскрин за 20-30 минут до выхода на улицу и обновляйте его после купания. Избегайте применения кислот и пилингов летом, так как они повышают уязвимость кожи к солнечным лучам.
Для борьбы с пигментацией используйте косметику с тиамидолом, ниацинамидом, цинком, антиоксидантами и AHA-кислотами. Антиоксиданты, такие как витамины C, A и E, а также полифенолы и коэнзим Q10, помогут защитить кожу.
Пептиды и азелаиновая кислота также эффективны. Из косметологических процедур летом подходят инъекционные методы, такие как мезотерапия и PRP-терапия.
Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.