Как сохранить ровный загар без пигментных пятен

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Летний уход за кожей: борьба с пигментацией

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Стремясь к красивому оттенку кожи, многие сталкиваются с проблемой пигментных пятен. Это явление объясняется защитной реакцией кожи на ультрафиолет, вызывающей выработку мелатонина.

Летний уход за кожей: борьба с пигментацией
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM

При избытке солнечного воздействия мелатонин распределяется неравномерно, что приводит к гиперпигментации. Дополнительные факторы включают гормональные изменения, генетику и возраст.

Для предотвращения пигментных пятен рекомендуется использовать солнцезащитные средства (SPF), которые защищают от ультрафиолета, предотвращают ожоги и фотостарение.

Наносите санскрин за 20-30 минут до выхода на улицу и обновляйте его после купания. Избегайте применения кислот и пилингов летом, так как они повышают уязвимость кожи к солнечным лучам.

Для борьбы с пигментацией используйте косметику с тиамидолом, ниацинамидом, цинком, антиоксидантами и AHA-кислотами. Антиоксиданты, такие как витамины C, A и E, а также полифенолы и коэнзим Q10, помогут защитить кожу.

Пептиды и азелаиновая кислота также эффективны. Из косметологических процедур летом подходят инъекционные методы, такие как мезотерапия и PRP-терапия.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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