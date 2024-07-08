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Отёки или жир: как определить причину изменения объёмов тела?

Как отличить отёки от жира на теле: шесть важных признаков

2:26
Моя семья » Красота и стиль

Отёки и жировые отложения на теле могут выглядеть схоже, но их природа и причины различны. Понимание отличий между ними важно для выбора правильных методов лечения и поддержания здоровья. Сегодня мы расскажем, несколько признаков, которые помогут отличить отёки от жировых отложений.

Как отличить отёки от жира на теле: шесть важных признаков
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

1. Локализация и распределение

Жир обычно накапливается в определенных местах, таких как живот, бедра и ягодицы. Отёк, напротив, чаще всего проявляется в области ног, рук, лица и даже талии. Он может быть асимметричным, то есть больше на одной стороне тела, чем на другой.

2. Консистенция и текстура

Жировая ткань плотная и мягкая на ощупь. Она сохраняет форму при надавливании. Отёк, с другой стороны, проявляется в виде мягкой, рыхлой ткани, которая легко деформируется и может оставлять ямки на коже при надавливании.

3. Изменение размера в течение дня

Отёк склонен усиливаться к вечеру, особенно после долгого дня на ногах или сидячей работы. Утром отечность обычно меньше. Жир же не изменяет свой объём в течение дня.

4. Болевые ощущения и дискомфорт

Отёк может сопровождаться чувством тяжести, напряжением кожи и даже болью, особенно при движении. Жировые отложения не вызывают подобных ощущений.

5. Скорость появления

Накопление жира происходит постепенно, в течение нескольких недель и месяцев. Отёк может появиться внезапно, особенно после травмы, аллергической реакции или вследствие заболевания.

6. Реакция на изменение образа жизни

Если вы заметили, что объёмы уменьшаются сразу после отдыха с поднятыми ногами, употребления меньшего количества соли и увеличения физической активности, скорее всего, вы имеете дело с отёками. Жировые отложения требуют длительной работы над собой, чтобы избавиться от лишних сантиметров.

Таким образом, различие между отеками и жиром на теле важно для выбора правильного подхода к их устранению. Понимание причин и симптомов поможет принять необходимые меры для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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