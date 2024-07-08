Как мгновенно выглядеть более отдохнувшими — без плотного макияжа и 3 чашек кофе

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Лайфхаки, как с утра выглядеть бодрой и отдохнувшей

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Вы не всегда хотите, чтобы все знали, что вы не выспались. Если вы не хотите наносить плотный макияж, который замаскирует все несовершенства и усталость, то можно попробовать другие лайфхаки.

Лайфхаки, как с утра выглядеть бодрой и отдохнувшей
Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, PDM

Вдохните бодрящий аромат

Шаг первый, чтобы выглядеть более бодрым: используйте эфирные масла, вдыхайте их запах или капните несколько капель в аромалампу. Попробуйте смесь цитрусовых и эвкалиптовых масел или обратите внимание на масла мяты перечной, розмарина, которые позволят вам чувствовать себя более бодрым.

Придайте коже свежий румянец

Вернуть коже цвет и жизнь — один из самых простых способов выглядеть более отдохнувшей. Нанесите на лицо тканевую или гелевую маску, пока вы собираетесь. Кожа заметно преобразится.

Уменьшите круги под глазами

Если вы не спали всю ночь, ваши глаза, вероятно, сухие и красные. Увлажните их и успокойте глазными каплями или, в качестве более естественной альтернативы, положите на глаза ломтики свежего огурца на пять минут. Огурцы содержат антиоксиданты, которые помогают уменьшить раздражение, в то время как холодная температура также уменьшает воспаление.

Вы можете положить два использованных пакетика зеленого чая в холодильник на тридцать минут, а затем использовать их в качестве прохладного компресса на опухшие глаза в течение 15 минут.

Ухаживайте за бровями и подкручивайте ресницы

После того как вы вернули свою кожу к жизни и дали глазам очень необходимое увлажнение, есть ещё одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы выглядеть свежо. Расчешите брови и подкрутите ресницы. Чтобы щипцы для завивки ресниц действительно работали, аккуратно нагрейте их феном в течение нескольких секунд, прежде чем закручивать ресницы.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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