Как получить идеальные брови: советы и лайфхаки

Советы, как сделать брови идеальными на вид

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Великолепные брови — это не только результат выигрыша в генетическую лотерею. Красивого результат можно добиться правильным уходом и знаниями о макияже.

Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru, PDM

Хорошая щётка для бровей имеет большое значение

Важно каждое утро расчёсывать брови при помощи хорошей щёточки. Они будут выглядеть ухоженно, а также это будет способствовать их хорошему росту.

Попробуйте использовать нити, если у вас чувствительная кожа

Чтобы придать бровям более чёткую и точную форму, используйте способ удаления волосков нитями. Восковая депиляция нередко вызывает покраснения ожоги.

Примите свою естественную форму

Принятие своей естественной красоты — это самое важное во внешнем виде. Чаще всего первоначальная форма бровей обычно лучше всего подходит вашему лицу. Её остаётся только улучшить и преобразить.

Следите за тем, чтобы внутренние уголки бровей были лёгкими

Хитрость в использовании карандаша или теней для бровей заключается в том, чтобы не переусердствовать. Старайтесь, чтобы "начальная" часть бровей была светлой и причёсанной, а также наносите больше продукта в центр и на кончики.