Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мастер спорта Андреева: стресс ускоряет старение сердца
Названы продукты, которые повышают аппетит
Как накормить огурцы в июле: лучшие подкормки
В ГЕОХИ РАН изучили взаимодействие лекарств с наночастицами
Экспорт немецкой продукции в Россию упал на 19%
Почему кошка стала часто прятаться под одеяло
Лариса Гузеева высказалась о внешности Павла Деревянко
Naavtotrasse: объяснение отметок на тахометре и их значение для водителя
Учёный Лодердейл предупредил о снижении поглощения углекислоты Мировым океаном
Как получить идеальные брови: советы и лайфхаки

Советы, как сделать брови идеальными на вид

1:17
Моя семья » Красота и стиль

Великолепные брови — это не только результат выигрыша в генетическую лотерею. Красивого результат можно добиться правильным уходом и знаниями о макияже.

Советы, как сделать брови идеальными на вид
Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru, PDM

Хорошая щётка для бровей имеет большое значение

Важно каждое утро расчёсывать брови при помощи хорошей щёточки. Они будут выглядеть ухоженно, а также это будет способствовать их хорошему росту.

Попробуйте использовать нити, если у вас чувствительная кожа

Чтобы придать бровям более чёткую и точную форму, используйте способ удаления волосков нитями. Восковая депиляция нередко вызывает покраснения ожоги.

Примите свою естественную форму

Принятие своей естественной красоты — это самое важное во внешнем виде. Чаще всего первоначальная форма бровей обычно лучше всего подходит вашему лицу. Её остаётся только улучшить и преобразить.

Следите за тем, чтобы внутренние уголки бровей были лёгкими

Хитрость в использовании карандаша или теней для бровей заключается в том, чтобы не переусердствовать. Старайтесь, чтобы "начальная" часть бровей была светлой и причёсанной, а также наносите больше продукта в центр и на кончики.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты

Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.

Борная кислота стимулирует рост и развитие помидоров
Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Орбан избрал неожиданные маршруты — самые конфликтные страны Дмитрий Плотников Штаб украинских силовиков спрятался рядом с детской больницей, но был уничтожен Любовь Степушова "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Последние материалы
Как помочь собаке справиться со страхом грозы
Стилисты советуют: как подобрать одежду для девушек с пышным бюстом
Бельгия вошла в число стран ЕС, которые значительно увеличили импорт газа из России
Банк России составил список надёжности страховщиков по ОСАГО
Какие изменения в машине допускает закон: советы от ГАИ
Когда линька у собаки становится поводом для беспокойства
Что такое "пустые калории" и можно ли похудеть с помощью алкоголя: популярный миф
В Перми научились делать жидкое стекло из рисовой шелухи
Это можно посадить в огороде уже прямо сейчас
Лариса Гузеева осудила стереотип о коротких стрижках для женщин в возрасте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников