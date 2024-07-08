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Три упражнения для скул: лифтинг и тонус без косметолога

Как достичь четких скул без пластики: эффективные упражнения для лица

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Острые скулы являются мечтой многих девушек. Если природа не наделила вас четкими скулами, не стоит сразу обращаться к пластическому хирургу. Достичь заметного эффекта можно с помощью специальных упражнений для лица. Но важно помнить о мерах предосторожности, особенно если у вас установлены имплантаты или филлеры. В таком случае перед началом упражнений обязательно проконсультируйтесь с косметологом.

Как достичь четких скул без пластики: эффективные упражнения для лица
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell, PDM

Первое упражнение, называемое "восьмерочка", помогает привести мышцы лица в тонус. Для его выполнения понадобится простой карандаш или длинная ручка. Взяв его в рот, рисуем в воздухе восьмерку (знак бесконечности). Упражнение нужно выполнять энергично, мышцы лица должны быть напряжены. Повторить упражнение следует около десяти раз для достижения наилучшего результата.

Следующее упражнение помогает убрать жир с щек и достичь эффекта лифтинга без помощи косметолога. Для этого необходимо выдвинуть подбородок вперед, захватить нижней губой верхнюю и попытаться улыбнуться. При этом язык упирается в небо, а голова слегка запрокинута назад, создавая впечатление, что вы тянетесь подбородком вверх. Удерживайте эту позу около десяти секунд.

Третье упражнение направлено на подтяжку скул. Указательными пальцами необходимо упереться в область под скулами и попытаться поднять мышцы щек вверх, при этом губы должны образовать букву О. Постарайтесь сделать букву О максимально широкой, затем расслабьтесь. Повторите упражнение 3-4 раза.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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Как достичь четких скул без пластики: эффективные упражнения для лица
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