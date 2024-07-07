Как сделать волосы гуще без дорогих процедур

Создание объёмной причёски и иллюзии густых волос возможно даже при тонких и редких локонах, но для этого потребуется немного потрудиться на каждом этапе — от мытья до укладки.
Первый шаг — выбор специальных средств с пометкой "Для объёма", которые облегчают волосы и приподнимают их у корней. Важно, чтобы все используемые средства были направлены на создание объёма, избегая масел и силиконов, которые утяжеляют волосы.
Правильная стрижка также помогает создать эффект густоты: рваные и рельефные стрижки с несколькими слоями подходят для тонких волос. Дополнительного объёма можно добиться с помощью филировочных ножниц.
Окрашивание с игрой света и тени также визуально увеличивает густоту волос: более тёмные корни и светлые блики создают нужный эффект.
Сушка волос играет важную роль: для быстрого объёма можно опустить голову вниз, а для аккуратной укладки использовать круглую щётку и фен. Лёгкие, слегка завитые пряди визуально смотрятся объёмнее, чем выпрямленные.
На мероприятиях подойдут крупные, расслабленные локоны. Простой пучок на затылке, выполненный правильно, также создаёт впечатление большей густоты.
Тени для волос в виде спреев или пудры наносятся на корни, закрашивая кожу, что делает волосы визуально гуще и объёмнее.
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