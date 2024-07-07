Как сделать волосы гуще без дорогих процедур

Простые приёмы для визуального увеличения густоты волос

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Создание объёмной причёски и иллюзии густых волос возможно даже при тонких и редких локонах, но для этого потребуется немного потрудиться на каждом этапе — от мытья до укладки.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Первый шаг — выбор специальных средств с пометкой "Для объёма", которые облегчают волосы и приподнимают их у корней. Важно, чтобы все используемые средства были направлены на создание объёма, избегая масел и силиконов, которые утяжеляют волосы.

Правильная стрижка также помогает создать эффект густоты: рваные и рельефные стрижки с несколькими слоями подходят для тонких волос. Дополнительного объёма можно добиться с помощью филировочных ножниц.

Окрашивание с игрой света и тени также визуально увеличивает густоту волос: более тёмные корни и светлые блики создают нужный эффект.

Сушка волос играет важную роль: для быстрого объёма можно опустить голову вниз, а для аккуратной укладки использовать круглую щётку и фен. Лёгкие, слегка завитые пряди визуально смотрятся объёмнее, чем выпрямленные.

На мероприятиях подойдут крупные, расслабленные локоны. Простой пучок на затылке, выполненный правильно, также создаёт впечатление большей густоты.

Тени для волос в виде спреев или пудры наносятся на корни, закрашивая кожу, что делает волосы визуально гуще и объёмнее.