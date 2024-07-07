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Идеальные брови: что нужно знать и делать

Броу-мастер Харитонова поделилась секретами ухода за бровями

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Даже если природа не наделила вас потрясающими бровями, их можно создать с помощью профессионала. Однако броу-мастера уверены, что вы и сами должны приложить усилия для создания идеальных бровей.

Броу-мастер Харитонова поделилась секретами ухода за бровями
Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл, CC0

Броу-мастер Ангелина Харитонова поделилась, на что важно обращать внимание в процессе отращивания и корректировки бровей.

Не используйте воск

Многие специалисты по бровям применяют воск, сахар и нити для коррекции. Ангелина советует воздержаться от агрессивных методов удаления волосков.

"Вы можете повредить волосяные фолликулы, и отращивание станет сложным. Лучше использовать пинцет", — говорит мастер.

Дайте бровям спокойно отрасти

Многим сложно выдержать пару месяцев без коррекции.

"Важно ухаживать за бровями, делать маски и удалять выдающиеся волоски, но в основном не трогать их около полугода, чтобы волосы отросли. Затем можно делать коррекцию", — уточняет Ангелина.

Делаем массаж

Массаж — необязательная, но рекомендуемая процедура. Вы можете делать его сами, не переплачивая в салоне. Легкий массаж утром и вечером поможет лимфе не застаиваться и ускорит рост тонких волосков. Регулярный массаж также помогает избавиться от отечности вокруг глаз.

Тон бровей

"Ошибка — подбирать карандаш и тени в тон волосам. Идеальные брови всегда немного темнее волос у блондинок и чуть светлее у брюнеток", — отмечает Ангелина.

Также важно помнить, что брови не должны быть одинаковой насыщенности по всей длине — к кончику они темнеют.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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