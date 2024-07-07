Путь к здоровью: как помочь ребенку справиться с лишним весом

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Как поддержать подростка в желании похудеть: советы для родителей

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Каждый родитель сталкивается с ситуацией, когда ребенок решительно заявляет о намерении похудеть, независимо от его текущих параметров. Молодые люди часто подходят к этому вопросу радикально, решая не есть вообще. Однако такие методы приводят к срывам, нервным и пищевым, опустошению холодильника и разочарованию в том, что любимая одежда уже не подходит. В крайних случаях это может довести до булимии и анорексии. Гормональные скачки и перепады настроения лишь усложняют жизнь с таким подростком.

Как поддержать подростка в желании похудеть: советы для родителей
Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Родителям в первую очередь следует обратиться к психологу. Возможно, стремление похудеть — это крик о помощи, желание привлечь внимание к своим проблемам. Важно принять желание ребенка, не критиковать его и сделать все, чтобы он доверял родителям. В противном случае подросток будет действовать по своему усмотрению или по совету друзей, обманывая родителей.

Следующим шагом будет помощь ребенку в определении, есть ли у него лишний вес. Грамотный специалист учтет возраст, генетику и другие важные факторы, чтобы помочь понять, нужно ли худеть в принципе. Если физические параметры в норме, важно выяснить, что скрывается за желанием похудеть.

Подростки часто мотивированы на похудение и решительны в своих действиях, особенно если они делают это ради здоровья. Родители могут помочь сбалансировать питание и подобрать спортивную программу. Большинство старших школьников с лишним весом успешно возвращаются в нормальную весовую категорию и поддерживают ее дальше, если понимают, что диеты не работают, а важна смена образа жизни и корректировка пищевых привычек.

Важно набраться терпения, быть благожелательными и спокойными. Если поведение ребенка вызывает у родителей сильные эмоции, им следует обратиться к психологу. Заниматься своим питанием и переходить на здоровое питание всей семьей также является отличным способом помочь подростку. Личный пример действует эффективнее любых разговоров и статей. Перемены в рационе должны быть искренними и постоянными, иначе ребенок может повторять те же ошибки, что и родители.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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