Что в вашей косметике вызывает прыщи и угри

Большинство женщин с жирным типом кожи сталкиваются с проблемой выбора уходового средства, которое не вызывает новые высыпания и угри. Косметолог Илона Ленина рассказала, какие компоненты в составе средств должны вас насторожить.
Водоотталкивающие компоненты, часто встречающиеся в санскринах, создают пленку, затрудняя дыхание кожи. Обратите внимание на наличие парафинов, изопарафинов и минерального масла. Эти ингредиенты могут нанести вред чувствительной коже.
Смягчающие компоненты важны для кожи после 30 лет, но эмульгаторы и красители в их составе могут вызвать аллергию и забивать поры. Илона подчеркивает важность тщательного очищения утром и вечером.
Химические компоненты, продукты синтеза, также могут навредить коже. Избегайте средств с бутил стеаратом, глицерил стеаратом SE, ланолином, олетом-3 и цетостеариловым спиртом с цетеаретом 20.
Следуя этим советам, вы сможете избежать проблем с кожей и подобрать подходящие средства для ухода.
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