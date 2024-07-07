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Полезные и вредные жиры: что нужно знать для здорового тела

Как справиться с целлюлитом: важные факты о жирах

2:54
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Целлюлит является проблемой, которая волнует практически каждую женщину, и даже худенькие девушки знают, что такое "апельсиновая корка". Жир может быть как другом, так и врагом, но найти хорошую базовую информацию о нем бывает непросто. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами полезной стороны жира и минимизировать его негативное влияние, важно знать несколько ключевых фактов.

Как справиться с целлюлитом: важные факты о жирах
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Общее количество жировых клеток в организме выравнивается с достижением зрелого возраста. Хотя организм может увеличивать количество жировых клеток в течение жизни, после полового созревания их число остается примерно постоянным. Однако каждая жировая клетка способна увеличиваться в размере до десяти раз, чтобы накапливать лишний жир. При похудении жировые клетки уменьшаются, но не исчезают, что затрудняет избавление от лишнего веса во взрослом возрасте. По мере отмирания жировых клеток на их место приходят новые. Средняя продолжительность жизни жировой клетки составляет от семи до десяти лет, что позволяет организму сохранять необходимые запасы энергии.

Жир необходим для усвоения многих важных витаминов и минералов, а также для выполнения основных биологических функций. Недостаток жира может ухудшить репродуктивное здоровье, снизить когнитивные функции и вызвать запоры. Жир также помогает организму сохранять тепло. Здоровый уровень жира составляет около 21-24% для женщин и 14-17% для мужчин.

Употребление полезных жиров помогает поддерживать тонкую талию. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, орехах и семенах льна, улучшают психическое здоровье и помогают уменьшить объем талии. Мононенасыщенные жирные кислоты полезны для сердца и снижают риск метаболических заболеваний. Умеренное потребление полезных жиров помогает дольше чувствовать себя сытым. Насыщенные жиры, содержащиеся в мясе, яйцах и молочных продуктах, полезны в небольших порциях, но их избыточное потребление может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Трансжиры лучше исключить из рациона.

Жир в организме распределяется по-разному. Висцеральный жир окружает жизненно важные органы и в избытке повышает риск развития диабета, воспалений и сердечных заболеваний. Подкожный жир находится под кожей и отвечает за упрямые выпуклости на теле. Уменьшить количество висцерального жира можно с помощью здорового питания и физических упражнений, а уменьшение подкожного жира также возможно с помощью массажа и других косметологических процедур.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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