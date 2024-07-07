Забудьте о грязной голове: решение прямо у вас на кухне

Как правильно использовать самодельный шампунь для здоровья волос

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы чувствуете, что ваш обычный шампунь не справляется с задачей очищения кожи головы, возможно, вам стоит попробовать шампунь-скраб.

Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, PDM

В магазинах существует множество таких средств, однако поклонники натурального ухода утверждают, что самодельный шампунь с пищевой содой эффективно очищает кожу головы и волосы. Этот шампунь не содержит поверхностно-активных веществ и сульфатов.

Перед использованием шампуня с пищевой содой важно помнить, что это средство требует осторожности. Пищевая сода имеет высокий уровень pH (8-9), что может нарушить естественную кислотность кожи головы, приводя к сухости и ломкости волос.

Поэтому шампунь с содой рекомендуется использовать только для глубокой очистки и нечасто. Особо следует избегать его применения, если у вас очень сухие волосы. Также следует провести тест на чувствительность, нанеся немного смеси на внутреннюю сторону руки.

Рецепт шампуня

Смешайте 1 часть пищевой соды с 3 частями теплой воды до получения пасты. Можно добавить несколько капель эфирного масла. Готовьте шампунь непосредственно перед использованием, так как он не предназначен для хранения.

Для применения нанесите смесь на кожу головы и распределите до кончиков волос. Текстура шампуня будет зернистой и липкой, без пены. Втирайте смесь осторожно, чтобы избежать раздражения.

Оставьте на 1-3 минуты, затем смойте теплой водой. Для завершения процедуры ополосните волосы яблочным уксусом или водой с лимонным соком, чтобы запечатать кутикулу волос и восстановить баланс pH кожи головы. Сушите и укладывайте волосы как обычно.