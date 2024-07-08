Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт развеял мифы о смешивании тормозных жидкостей: что нужно знать водителям
Учёные обнаружили, что англосаксы принимали участие в Византийских кампаниях
Индийский рабочий укусил змею, чтобы избежать отравления
Анастасия Волочкова подала иск на Пенсионный фонд в Мещанский суд
Творог с редисом и зеленью: простой, вкусный и очень полезный летний завтрак
Какие растения любят молоко
Индия планирует перейти к новой маркировке пищевых продуктов
Как обучить щенка не кусаться во время игры
Китайские учёные планируют изменить траекторию астероида с помощью зонда-импактора
Летняя укрепляющая маска для волос с кокосовым маслом и яйцом: рецепт для здоровых и блестящих локонов

Укрепляющая маска для волос на лето: рецепт с кокосовым маслом и мёдом

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Летом локоны особенно нуждаются в укреплении и защите от воздействия солнца, солёной воды и высокой температуры, чтобы сохранить свою красоту и здоровье. Сегодня мы расскажем простой и эффективный рецепт летней укрепляющей маски для волос, который можно легко приготовить дома.

Укрепляющая маска для волос на лето: рецепт с кокосовым маслом и мёдом
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Необходимые ингредиенты

  • 1 яйцо
  • 2 столовые ложки кокосового масла (жидкого или твёрдого, разогретого до комнатной температуры)
  • 1 столовая ложка мёда
  • 1 чайная ложка ромашкового или зелёного чая (для укрепления волос и улучшения их структуры)

Инструкция по приготовлению

Взбейте яйцо в миске до однородности. Добавьте кокосовое масло и мёд. Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная смесь. Добавьте ромашковый или зелёный чай, предварительно заваренный и охлаждённый до комнатной температуры. Этот ингредиент помогает укрепить волосы и придать им блеск. Нанесите маску на чистые, влажные волосы, начиная от корней и до кончиков. Оставьте её на 20-30 минут, затем тщательно смойте тёплой водой и промойте локоны шампунем.

Полезные свойства ингредиентов

Кокосовое масло увлажняет и питает волосы, придавая им мягкость и блеск, мёд увлажняет и укрепляет, а яйцо обогащает их полезными белками.

Регулярное использование этой маски поможет сохранить ваши волосы здоровыми, сильными и сияющими на протяжении всего летнего сезона.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты

Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.

Борная кислота стимулирует рост и развитие помидоров
Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Российские войска ведут бои в Нью-Йорке, в Волчанске заняты многоэтажки Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Последние материалы
Учёные обнаружили, что англосаксы принимали участие в Византийских кампаниях
Индийский рабочий укусил змею, чтобы избежать отравления
Анастасия Волочкова подала иск на Пенсионный фонд в Мещанский суд
Творог с редисом и зеленью: простой, вкусный и очень полезный летний завтрак
Какие растения любят молоко
Индия планирует перейти к новой маркировке пищевых продуктов
Укрепляющая маска для волос на лето: рецепт с кокосовым маслом и мёдом
Как обучить щенка не кусаться во время игры
Китайские учёные планируют изменить траекторию астероида с помощью зонда-импактора
Что делать, если у томатов почернели листья: вот как это можно исправить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников