Летняя укрепляющая маска для волос с кокосовым маслом и яйцом: рецепт для здоровых и блестящих локонов

Укрепляющая маска для волос на лето: рецепт с кокосовым маслом и мёдом

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом локоны особенно нуждаются в укреплении и защите от воздействия солнца, солёной воды и высокой температуры, чтобы сохранить свою красоту и здоровье. Сегодня мы расскажем простой и эффективный рецепт летней укрепляющей маски для волос, который можно легко приготовить дома.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Необходимые ингредиенты

1 яйцо

2 столовые ложки кокосового масла (жидкого или твёрдого, разогретого до комнатной температуры)

1 столовая ложка мёда

1 чайная ложка ромашкового или зелёного чая (для укрепления волос и улучшения их структуры)

Инструкция по приготовлению

Взбейте яйцо в миске до однородности. Добавьте кокосовое масло и мёд. Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная смесь. Добавьте ромашковый или зелёный чай, предварительно заваренный и охлаждённый до комнатной температуры. Этот ингредиент помогает укрепить волосы и придать им блеск. Нанесите маску на чистые, влажные волосы, начиная от корней и до кончиков. Оставьте её на 20-30 минут, затем тщательно смойте тёплой водой и промойте локоны шампунем.

Полезные свойства ингредиентов

Кокосовое масло увлажняет и питает волосы, придавая им мягкость и блеск, мёд увлажняет и укрепляет, а яйцо обогащает их полезными белками.

Регулярное использование этой маски поможет сохранить ваши волосы здоровыми, сильными и сияющими на протяжении всего летнего сезона.