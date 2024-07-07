Вся правда о необходимости использования средств с SPF

Солнце начинает припекать, но не стоит забывать о защите от ультрафиолета. Косметолог Ирина Созинова подчеркивает важность использования солнцезащитного крема не только летом, но и круглый год, даже когда погода пасмурная и холодная.
Повреждения от солнца могут снизить эластичность кожи, уменьшить количество коллагена, вызвать гиперпигментацию, пятна, покраснения и разрушение кровеносных сосудов. Они также увеличивают риск онкологических заболеваний.
Ирина утверждает, что солнечные ожоги могут получить люди всех национальностей и цвета кожи, а ожоги повышают риск рака кожи.
Солнечные лучи проникают через окна автомобилей и зданий. Исследования показывают, что боковые окна блокируют только 44% UVA-лучей, что может приводить к раку кожи на левой стороне лица.
Косметолог советует наносить его ежедневно, так как воздействие солнечных лучей может быть разным. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть.
Многие ингредиенты солнцезащитного крема разрушаются под воздействием солнца, и его нужно наносить повторно каждые два часа, а также после спорта или плавания.
Важно выбирать крем с широким спектром действия, SPF 30+ и содержащий оксид цинка и диоксид титана для полной защиты от UVA и UVB-лучей.
Научных данных на этот счет нет. Витамин D можно получить из добавок и продуктов питания, таких как яйца, рыба и молоко.
Сидение под зонтиком или деревом не заменяет необходимость использования средств SPF.
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