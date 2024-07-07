Вся правда о необходимости использования средств с SPF

Косметолог Созинова объяснила, почему нужен солнцезащитный крем

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Солнце начинает припекать, но не стоит забывать о защите от ультрафиолета. Косметолог Ирина Созинова подчеркивает важность использования солнцезащитного крема не только летом, но и круглый год, даже когда погода пасмурная и холодная.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

Повреждения от солнца могут снизить эластичность кожи, уменьшить количество коллагена, вызвать гиперпигментацию, пятна, покраснения и разрушение кровеносных сосудов. Они также увеличивают риск онкологических заболеваний.

Мифы о солнечных лучах

Смуглая кожа не обгорает

Ирина утверждает, что солнечные ожоги могут получить люди всех национальностей и цвета кожи, а ожоги повышают риск рака кожи.

Крем не нужен в помещении или за рулем

Солнечные лучи проникают через окна автомобилей и зданий. Исследования показывают, что боковые окна блокируют только 44% UVA-лучей, что может приводить к раку кожи на левой стороне лица.

Крем не нужен, если вы на солнце несколько минут

Косметолог советует наносить его ежедневно, так как воздействие солнечных лучей может быть разным. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть.

Одного нанесения достаточно

Многие ингредиенты солнцезащитного крема разрушаются под воздействием солнца, и его нужно наносить повторно каждые два часа, а также после спорта или плавания.

Любой крем подойдет

Важно выбирать крем с широким спектром действия, SPF 30+ и содержащий оксид цинка и диоксид титана для полной защиты от UVA и UVB-лучей.

Солнцезащитные средства вызывают дефицит витамина D

Научных данных на этот счет нет. Витамин D можно получить из добавок и продуктов питания, таких как яйца, рыба и молоко.

Тень достаточна для защиты

Сидение под зонтиком или деревом не заменяет необходимость использования средств SPF.