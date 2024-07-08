Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные создали мышей с человеческой иммунной системой
Тетюхин о неучастии волейболистов из РФ в Олимпиаде: "Это не трагедия"
Овощи-гриль: баклажаны, кабачки, помидоры и перцы получаются очень аппетитными
Белый дом опасается вводить санкции против танкеров с нефтью из России
У Евгения Стычкина есть внебрачная дочь, которую воспитал другой человек
В саратовской ветлаборатории рассказали о болезни кошек, похожей на ВИЧ
Никас Сафронов случайно лишил брата всех его сбережений
Как выбрать вытяжку для небольшой кухни
Разработаны новые квазикристаллы для улучшения синтеза белков
Трубочки для напитков: скрытая причина появления морщин вокруг рта, о которой вы не знали

Почему использование трубочек для напитков может привести к появлению морщин?

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Использование трубочек для напитков — обычная практика, которая может оказать неожиданный эффект на состояние кожи вокруг рта. Многие из нас привыкли пользоваться этим удобным аксессуаром, не задумываясь о возможных последствиях. Однако последние исследования показывают, что частое и длительное использование трубочек может способствовать появлению морщин вокруг рта. Сегодня мы расскажем, почему это происходит.

Почему использование трубочек для напитков может привести к появлению морщин?
Фото: Openverse by Steve Snodgrass, CC BY 2.0

Во-первых, механическое действие. При сосании через трубочку происходит повторяющееся движение губ, которое со временем может способствовать образованию морщин вокруг рта.

Во-вторых, мимические мускулы. Постоянное напряжение мимических мышц вокруг рта при использовании трубочек также может способствовать углублению морщин на этой области кожи.

Также важно учитывать материалы, из которых изготовлены трубочки. Пластиковые трубочки могут содержать химические вещества, которые могут влиять на кожу или вызывать аллергические реакции, что также может способствовать появлению морщин или раздражения вокруг рта.

Важно подчеркнуть, что эффект может быть индивидуальным. У некоторых людей кожа вокруг рта более склонна к образованию морщин из-за генетических особенностей или образа жизни. Однако регулярное использование трубочек для напитков может усилить этот процесс из-за вышеупомянутых факторов.

Чтобы минимизировать риск возникновения морщин, рекомендуется использовать альтернативные методы употребления напитков, такие как например, напрямую из стакана или чашки. Это не только поможет сохранить здоровье кожи, но и способствует общему благополучию организма.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа

Многие садоводы замечают, что со временем ягоды клубники становятся мельче, и необходимо срочно принять меры.

Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Нашли простой способ вернуть прозрачность фарам авто
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Российские войска ведут бои в Нью-Йорке, в Волчанске заняты многоэтажки Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Сводка с фронта: под Херсоном боевики плывут через Днепр, чтобы сдаться, ВС РФ вошли в Песчаное
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Последние материалы
Как выбрать вытяжку для небольшой кухни
Разработаны новые квазикристаллы для улучшения синтеза белков
Как правильно разместить багаж в автомобиле
Bloodborne на ПК: первые успехи эмулятора ShadPS4
На завтрак и ужин нужно есть сытную, но легко перевариваемую еду
Правда о еде в бюджетных отелях: что скрывают от туристов
Летний салат: в нём глаз и вкус радует почти полный набор сезонных овощей
Путин и Моди обсудят использование национальных банковских карт в обеих странах
Как формируется прибыль страховых компаний?
Питание и акне: какие продукты могут усиливать высыпания на коже?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников