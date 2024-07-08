Трубочки для напитков: скрытая причина появления морщин вокруг рта, о которой вы не знали

Почему использование трубочек для напитков может привести к появлению морщин?

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Использование трубочек для напитков — обычная практика, которая может оказать неожиданный эффект на состояние кожи вокруг рта. Многие из нас привыкли пользоваться этим удобным аксессуаром, не задумываясь о возможных последствиях. Однако последние исследования показывают, что частое и длительное использование трубочек может способствовать появлению морщин вокруг рта. Сегодня мы расскажем, почему это происходит.

Фото: Openverse by Steve Snodgrass, CC BY 2.0

Во-первых, механическое действие. При сосании через трубочку происходит повторяющееся движение губ, которое со временем может способствовать образованию морщин вокруг рта.

Во-вторых, мимические мускулы. Постоянное напряжение мимических мышц вокруг рта при использовании трубочек также может способствовать углублению морщин на этой области кожи.

Также важно учитывать материалы, из которых изготовлены трубочки. Пластиковые трубочки могут содержать химические вещества, которые могут влиять на кожу или вызывать аллергические реакции, что также может способствовать появлению морщин или раздражения вокруг рта.

Важно подчеркнуть, что эффект может быть индивидуальным. У некоторых людей кожа вокруг рта более склонна к образованию морщин из-за генетических особенностей или образа жизни. Однако регулярное использование трубочек для напитков может усилить этот процесс из-за вышеупомянутых факторов.

Чтобы минимизировать риск возникновения морщин, рекомендуется использовать альтернативные методы употребления напитков, такие как например, напрямую из стакана или чашки. Это не только поможет сохранить здоровье кожи, но и способствует общему благополучию организма.