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Уход за губами: простые шаги к здоровым и мягким губам

Как сохранить губы мягкими и увлажненными: советы и рекомендации

2:07
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Вчера вы весь день наслаждались прогулками по залитым солнцем улицам города, а сегодня у вас сухие и потрескавшиеся губы? Это довольно типичная ситуация. Несмотря на все старания поддерживать идеальное увлажнение кожи, неожиданные факторы могут привести к тому, что ваши губы станут сухими и потрескавшимися. Однако сохранить их здоровыми, мягкими и чувственными не так уж и сложно. Нужно лишь немного внимания и минимум усилий.

Как сохранить губы мягкими и увлажненными: советы и рекомендации
Фото: openverse.org by Haleyface, CC BY 2.0

Первым шагом к здоровым губам является правильное очищение. Мы привыкли разбираться в типах и оттенках помад, но не многие знают, как правильно очищать губы. Используйте мягкие очищающие средства вместе с теплой водой, чтобы удалить грязь, масла и остатки макияжа. Это поможет сохранить губы здоровыми и мягкими.

Отшелушивание также играет важную роль. Многие забывают об этом простом шаге в уходе за губами или боятся переборщить с эксфолиацией. Скрабы для губ помогают избавиться от омертвевших клеток и остатков бальзамов и помад. Главное — выбрать мягкий эксфолиант и использовать его умеренно. Легкое отшелушивание один-два раза в неделю будет достаточно.

Не забывайте использовать патчи для губ. Это один из самых популярных азиатских бьюти-трендов. Патчи содержат увлажняющую сыворотку с кокосовым маслом, маслом ши, гиалуроновой кислотой и витаминами, которые проникают глубоко в кожу губ и помогают её увлажнить. Патчи также немного увеличивают объем губ.

И, конечно же, увлажнение. Бальзамы для губ обеспечивают дополнительный слой защиты и увлажнения. В зависимости от типа, они могут менять оттенок губ и делать их более эластичными. Наносите бальзамы в течение дня и перед сном. Они успокаивают зуд, воспаление и трещины, предотвращают потерю влаги, сохраняя губы мягкими.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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