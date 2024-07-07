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Почему ретинол не рекомендуется использовать до 18 лет: особенности и риски

Почему ретинол противопоказан до 18 лет: советы для подростков

2:12
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Ретинол — это один из самых популярных ингредиентов в косметике, известный своими мощными антивозрастными и регенерирующими свойствами. Однако его использование до 18 лет вызывает множество споров и требует внимательного подхода. Рассмотрим, почему ретинол не рекомендуется применять подросткам.

Почему ретинол противопоказан до 18 лет: советы для подростков
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Нежная и чувствительная кожа

Подростковая кожа еще формируется и значительно отличается от взрослой. Она более тонкая и чувствительная, что делает её уязвимой к агрессивным компонентам. Ретинол может вызвать раздражение, покраснение и шелушение, что особенно нежелательно для молодой кожи.

Риск усиления акне

Хотя ретинол эффективен в борьбе с прыщами у взрослых, подростки часто сталкиваются с гормональными высыпаниями. Использование этого ингредиента может сначала обострить акне, что вызовет стресс и неудобства. Подросткам лучше выбирать более мягкие средства, которые борются с высыпаниями, не вызывая раздражения.

Пересушивание кожи

Ретинол обладает подсушивающим свойством, что может быть полезно для жирной или комбинированной кожи взрослых. Однако для подростков использование ингредиента может привести к нарушению барьерных функций дермы и усилению её чувствительности.

Риск неправильного использования

Молодые люди, как правило, не имеют достаточного опыта в уходе за кожей и могут неправильно применять ретинол. Это может привести к нежелательным последствиям, таким как усиление пигментации или даже ожоги.

Альтернативные методы ухода

Для подростков существуют более щадящие методы ухода за кожей, которые не требуют применения агрессивных компонентов. Регулярное очищение, увлажнение и использование мягких кислот, таких как салициловая, могут эффективно справиться с высыпаниями без риска раздражения.

В итоге, ретинол является эффективным средством для улучшения состояния зрелой кожи, но его использование в возрасте до 18 лет может принести больше вреда, чем пользы.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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