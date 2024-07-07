Топ лучших витаминов для роста волос: вы удивитесь результату

Названы витамины, способствующи е росту волос

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вне зависимости от того, по какой причине у вас выпадают волосы или они медленно растут, стоит употреблять витамины для улучшения ситуации.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

В дополнение к хорошо сбалансированной диете, эти добавки направлены на укрепление слабых, повреждённых волос изнутри. В то время как шампуни для роста волос и масла для кожи головы стимулируют волосы на поверхности, приём витаминов обеспечивает ваш организм правильным балансом питательных веществ для оптимального роста.

Какие витамины нужны для роста волос

МСМ: поскольку ваши волосы и ногти в основном состоят из кератина, соединение МСМ (метилсульфонилметан) является особенно идеальным ингредиентом, помогающим улучшить внешний вид волос, поскольку он помогает вашему организму поддерживать их. Незаменимые жирные кислоты: чтобы помочь при сухости кожи и кожи головы, полезны незаменимые жирные кислоты, содержащиеся в авокадо и жирной рыбе, такой как лосось. Витамины А, С, D и Е: в дополнение к МСМ и омега-3 кислотам, такие витамины, как А, С и Е, биотин, магний, также могут быть полезны для процесса роста.